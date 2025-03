Jason Isaacs lehnt ungewöhnliche Autogramm-Bitte ab

Jason Isaacs (61), bekannt aus der Harry Potter-Reihe als Lucius Malfoy, hat bei einem Interview mit dem Telegraph eine besonders skurrile Fanbegegnung enthüllt. Während eines Besuchs im Harry-Potter-Freizeitpark in Orlando wurde er um ein äußerst ungewöhnliches Autogramm gebeten. Eine Frau am Ende einer langen Schlange fragte ihn, ob er ihre Brüste signieren könne, und begann prompt, ihre Bluse zu öffnen. Jason reagierte jedoch entschieden: "Madame, bitte hören Sie auf. Hier sind überall Kinder." Die Antwort der Frau verblüffte ihn jedoch vollkommen, als sie erklärte, dass sie selbst acht Kinder habe – die direkt neben ihr standen und zudem lautstark dazu ermunterten: "Unterschreib sie! Unterschreib sie!"

Ob Jason die Bitte schließlich erfüllte, ließ der Schauspieler offen. Doch diese Begegnung bleibt ihm in Erinnerung als eine der außergewöhnlichsten Situationen seiner Karriere. Auch Jahre nach dem Ende der Zauberer-Saga zeigen solche Geschichten, wie speziell die Verbindung der Fans zu den Harry-Potter-Stars ist. Besonders Jason, der eine der ikonischsten Nebenfiguren der Reihe spielte, wird noch oft auf seine Zeit als Draco Malfoys Vater angesprochen. Dabei arbeitet der Schauspieler weiterhin aktiv an neuen Projekten, wie zum Beispiel an der dritten Staffel von "White Lotus", in der er eine Hauptrolle spielt.

Seine Rolle als Lucius Malfoy brachte ihm weltweit Anerkennung, doch auch abseits der Harry-Potter-Welt begeistert Jason mit seinem schauspielerischen Talent. Privat ist der gebürtige Brite bekannt für seinen trockenen Humor und die enge Verbindung zu seiner Familie. Dass er trotz seines globalen Erfolgs bodenständig geblieben ist, spiegelt sich in seiner charmanten und oft selbstironischen Art wider. In Interviews betont er immer wieder, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Fans ist, auch wenn einige Geschichten – wie die aus Orlando – für ihn unvergesslich und ein wenig kurios bleiben. Die Magie von "Harry Potter" wirkt bei Fans und Schauspielern offenbar bis heute weiter.

Anzeige Anzeige

Jason Isaacs & Tom Felton als Lucius & Draco Malfoy in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Anzeige Anzeige

Getty Images / Tim P. Whitby Jason Isaacs bei der "The Death Of Stalin"-Premiere in London 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige