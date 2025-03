Unterleibsstechen: Schwangere Roxy Zinger ist im Krankenhaus

Roxy Zinger erwartet aktuell ihren zweiten Nachwuchs. Auf Instagram lässt die einstige Temptation Island-Verführerin an ihrer Schwangerschaft teilhaben. In einer aktuellen Story meldet sie sich nun allerdings mit beunruhigenden Nachrichten zu Wort. "Liebe Grüße von mir aus dem Krankenhaus. Ich bin hier jetzt erst mal stationär, mal gucken, wie lang", erklärt Roxy und fügt hinzu: "Ich habe so schlimmes Stechen am Muttermund gehabt, dass ich dachte: 'Okay, ich lasse das lieber mal checken."

Im weiteren Verlauf verrät die TV-Bekanntheit, dass ihr Muttermund "fingerdurchlässig" sei. "Und der Schleimpfropf ist weg. Das geht jetzt schon ein paar Tage so, dass ich den verliere. Jetzt wollen sie mich hier [im Krankenhaus] behalten", erzählt Roxy. Wie lange sie in der Klinik bleiben muss, steht bislang noch nicht fest. Die Schwangere zeigt sich aber zuversichtlich: "Ich hoffe, dass ich morgen wieder heim kann."

Lange lässt ihre ungeborene Tochter sicherlich nicht mehr auf sich warten. Planmäßig soll ihr kleines Wunder am 16. April das Licht der Welt erblicken. Zusammen mit ihrem Partner Andreas plauderte Roxy sogar schon den Babynamen aus: Die Kleine soll auf den Namen Livia Mia hören. Für das Paar ist es bereits der zweite gemeinsame Nachwuchs: Im März 2024 wurden sie Eltern eines kleinen Sohns.

Instagram / _roxytv_ TV-Bekanntheit Roxy Zinger und ihr Partner Andreas

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner im September 2024

