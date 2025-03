Will Smith heizt Gerüchte zum zweiten Teil von "Hancock" an

Will Smith (56) hat mit einer überraschenden Aussage die Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Actionfilms "Hancock" neu entfacht. In einem Twitch-Stream mit dem Streamer xQc verriet der Schauspieler, dass es eine "wirklich coole Idee" für "Hancock 2" gebe. Fans dürften sich außerdem auf ein weiteres Highlight freuen: Zendaya Coleman (28) sei für eine mögliche Rolle im Gespräch. Der Film, in dem Will 2008 erstmals den fliegenden Antihelden John Hancock verkörperte, feierte seinerzeit große Erfolge – doch Pläne für eine Fortsetzung gerieten immer wieder ins Stocken.

"Hancock" erzählte die Geschichte eines unüblichen Superhelden, dessen chaotische Art ihn bei der Bevölkerung unbeliebt machte. Zusammen mit einem PR-Berater, gespielt von Jason Bateman (56), versuchte er seinen Ruf zu verbessern. Überraschenderweise zeigt sich, dass dessen Ehefrau Mary, dargestellt von Charlize Theron (49), mehr über Hancocks wahre Identität weiß, als sie zunächst zugeben will. Die Fans des Films warteten seit Jahren auf weitere Abenteuer von John Hancock, doch Produktionsschwierigkeiten und Probleme bei der Terminfindung zwischen den Stars machten eine Fortsetzung bislang unmöglich.

Zendaya, die durch ihre Rollen in Euphoria und den Spiderman-Filmen an der Seite von Tom Holland (28) weltweit berühmt wurde, gehört derzeit zu den begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Neben ihrer Filmkarriere begeistert sie ihre Fans auch immer wieder mit ihrem Stilbewusstsein und ihrer Bodenständigkeit. Will selbst zählt mit seinen ikonischen Rollen in Blockbustern wie Men in Black und "Independence Day" zu den beliebtesten Stars der Branche. Ebenso erfolgreich war er als "Hitch - Der Date Doktor", aus dem Will fast kurzfristig ausgestiegen wäre. Ob und wann die beiden Superstars gemeinsam vor der Kamera stehen werden, bleibt vorerst jedoch abzuwarten.

Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

Getty Images Will Smith, Mai 2024

