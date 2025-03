Die Pärchen im Normalo-Sommerhaus fetzen sich beim Spiel

Die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Normalos" scheinen beweisen zu wollen, dass sie sich genauso streiten können wie ihre berühmten Vorgänger. In Folge zwei der Realityshow müssen die Paare auf aneinandergebundenen Fahrrädern einen Parkour meistern und Fragen beantworten. Dabei steigt bei fast allen Teilnehmern das Aggressionspotenzial. "Nach Muckis aussehen, aber nichts draufhaben. Das ist das Fazit", wirft Lucia ihrem Freund Marc an den Kopf. Auch Sascha ist von seiner Partnerin Sandra genervt. "Meine Fresse, ey, langsam reicht es hier. [...] Es kann doch nicht so schwer sein, die Sche*ßkurve zu kriegen", beschwert sich der 36-Jährige.

In der Ferienresidenz in Bocholt streiten sich allerdings nicht nur die Paare untereinander. Das allererste Stimmungsbarometer sorgte schon in Folge eins für Drama. Dabei erhielten Hendrik und Sophie die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern und sind somit bei der ersten Nominierung am stärksten gefährdet. Daraufhin kochte der Klempner vor Wut und erklärte: "Zu 80 Prozent ist das hier alles fake. Dieses ganze Gelaber – ich schwöre, da könnte ich kotzen. Mein rechtes Ei, das platzt mittlerweile, weil das hier alles gequirlte Sche*ße ist!"

Für die Fans des Erfolgsformats Das Sommerhaus der Stars ist die Normalo-Variante eine willkommene Abwechslung. Unter einem Post auf dem Instagram-Account der Show schwärmte ein User: "Ich muss sagen, 'Das Sommerhaus der Normalos' hat die Stars um Welten übertroffen! [...] Bombenformat, ich bin begeistert." In einem anderen Kommentar hieß es: "Bitte dreht jedes Jahr eine Normalo-Staffel. Es ist total verrückt, wie in der zweiten Folge schon die Fetzen fliegen – ich liebe es!"

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Hendrik, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidat

RTL Lucia und Marc, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten

