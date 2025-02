Im Normalo-Sommerhaus gibt es direkt Drama wegen Nominierung

"Das Sommerhaus der Normalos" startet zum ersten Mal mit Nicht-Promis. Nach dem Einzug der Kandidaten soll zunächst ein Stimmungsbarometer zeigen, welches Paar weniger gut im Haus ankommt – und das sorgt direkt für Zündstoff: "Hendrik und Sophie, ihr habt die meisten Stimmen gegen euch bekommen. Damit seid ihr bei der nächsten Nominierung am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen." Anstatt die Meinung seiner Mitstreiter mit Fassung zu nehmen, tickt der 28-jährige Klempner daraufhin aus und wettert vor versammelter Mannschaft: "Innerlich kotze ich. Weil zu 80 Prozent ist das hier alles fake. Dieses ganze Gelaber – ich schwöre, da könnte ich kotzen. Mein rechtes Ei, das platzt mittlerweile, weil das hier alles gequirlte Scheiße ist!"

Aber auch Hendriks Freundin platzt der Kragen und sie geht ihre Kontrahentin Vanessa scharf an: "Alter, ist das lächerlich! [...] Du kommst total fake rüber für mich!" Der 22-Jährigen gehe vor allem Vanessas Verhalten nach ihrem Sieg des ersten Spiels auf die Nerven. Diese ist sich wiederum sicher: "Die sieht mich als Idol! Sie ist neidisch, weil ich besser aussehe." Trotz ihres Selbstbewusstseins ist die Sozialversicherungsfachangestellte aber sichtlich überwältigt davon, dass sie derart angepöbelt wird. Während bei ihr einige Tränen fließen, fängt auch Sophie mächtig an zu weinen und schluchzt: "Das wird mir hier alles zu viel."

Dass das Normalo-Sommerhaus in Sachen Drama mit der Promi-Version mithalten kann, deutete bereits der erste Trailer der Show an. Auf Instagram zeigte ein Teaser unter anderem, dass Vanessa an ihre Grenzen kommt und meckert: "Ich will raus aus diesem Irrenhaus! Ich will weg von diesen ekelhaften Menschen!" Außerdem werden auch die Beziehungen der Normalo-Paare mächtig auf die Probe gestellt. Obendrein gibt es einige spannende Challenges und die Emotionen kochen das ein oder andere Mal über.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

