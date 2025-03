Flirteten Zara McDermott und Lucien bei den Brit Awards?

Zara McDermott (28) und Lucien Laviscount (32) sorgten bei den Brit Awards für Gesprächsstoff. Die frisch getrennte Love Island-Bekanntheit verbrachte den Abend dicht an der Seite des Emily in Paris-Stars. In einem Video, das Daily Mail vorliegt, tanzen die beiden gemeinsam zu Sabrina Carpenters (25) Performance. "Lucien war sehr charmant. Er hat den ganzen Abend mit ihr geflirtet, ihr ins Ohr geflüstert und mit ihr getanzt", verriet ein Insider dem Blatt und ergänzte: "Er schien wirklich angetan zu sein. Zara genoss eindeutig seine Gesellschaft, denn sie konnte nicht aufhören zu lächeln und zu lachen."

Währenddessen saß Zaras Ex-Freund Sam Thompson (32) nur wenige Tische entfernt. Die beiden Realitystars hatten fünf Jahre lang eine On-off-Beziehung geführt, die Ende des vergangenen Jahres endgültig in die Brüche ging. Damals plauderte eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung aus: "Es gab keinen Skandal oder Streit zwischen ihnen, es ist nur das Ergebnis eines schwierigen Jahres, in dem sie beide viel Zeit mit ihren eigenen Projekten verbringen mussten." Auch ohne Riesenzoff sei die Entscheidung sehr schwierig für die Influencerin und den einstigen Dschungelcamp-Sieger gewesen.

Auch Lucien hält seine Fans mit seinem Liebesleben auf Trab. Nach Kerry Katona (44), Kelly Osbourne (40) und Chelsee Healey wurde er 2024 mit Shakira (48) in Verbindung gebracht. Die Sängerin und der 32-Jährige bestätigten ihre Romanze zwar nie, allerdings schwärmte der Brite im Interview mit Us Weekly: "Sie ist eine der schönsten und fleißigsten Personen, die ich jemals kennengelernt habe."

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Zara McDermott im Dezember 2024

MEGA Lucien Laviscount und Shakira, März 2024

