Kanye-Scheidung veränderte Beziehung von Kim und North West

Kim Kardashian (44) hat jetzt in der neuesten Folge von The Kardashians ganz offen über die Beziehung zu ihrer ältesten Tochter North West (11) gesprochen. Insbesondere während und nach ihrer Scheidung von Kanye West (47) hat sich das Verhältnis der beiden offenbar komplett verändert. "North ist jetzt total verrückt nach mir. Sie ruft mich mit ihren Freundinnen an und sagt: 'Mama, ich liebe dich, du bist die beste Mama der Welt'", erzählt Kim ihrer Schwester Kourtney Kardashian (45). Dies sei für Kim umso überraschender, nachdem North zuvor ein ganzes Jahr wütend auf sie gewesen sei.

Die emotionale Distanz zwischen Kim und North sei mit der Trennung von Kanye verschwunden – eine Zeit, die für die ganze Familie belastend gewesen sei. "Ich denke, es lag alles an der Scheidung", resümiert Kim im Gespräch mit Kourtney, die erwidert, dass solche Konflikte zwischen Eltern und Kindern während einer Trennung nicht unüblich seien. Insbesondere North habe laut E! Online nach der Trennung lieber Zeit mit Kanye verbracht, was Kim zu schaffen machte. "Sie meint immer 'Papa ist der Beste'", erzählte Kim in einer "The Kardashians"-Folge aus dem Jahr 2023.

Kim sieht die Herausforderungen mit North aber auch als eine Möglichkeit, selbst zu wachsen. "Kourtney sagt immer, dass North meine Lektion auf diesem Planeten ist. Ich soll noch mehr über Geduld lernen – sie bringt mir bei, geduldiger zu sein", sagt die vierfache Mutter in einem emotionalen Moment. North ist das älteste Kind von Kim und Kanye, die bis 2021 sieben Jahre verheiratet gewesen waren. Nach der Scheidungsphase sind beide Ex-Partner neue Wege gegangen: Während Kim sich aktuell auf ihre Kinder und Karriere konzentriert, ist Kanye mittlerweile mit Bianca Censori (30) verheiratet. Die Verbindung zwischen Kim und ihren Kindern scheint nach dieser schwierigen Phase nun stärker denn je zu sein.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024

