Süße Familienfotos: Kim Kardashian strahlt mit ihren Kids

Kim Kardashian (44) gibt einige Einblicke in ihre Festtage. Auf Instagram teilt die Unternehmerin nun eine Reihe von süßen Schnappschüssen mit ihren Sprösslingen. Auf den Fotos posieren die vierfache Mama und ihre Kids vor dem großen Weihnachtsbaum. Langweilig wird es dabei aber nicht, denn neben ernsteren Posen schneiden die fünf auch Grimassen und strahlen überglücklich in die Kamera. Bei dem süßen Shooting hat offenbar nicht nur Kim selbst, sondern auch ihre Wonneproppen North (11), Chicago (6), Saint (9) und Psalm (5) ihren Spaß, die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47) teilt.

Die Fans des The Kardashians-Stars sind von den süßen Einblicken total aus dem Häuschen. Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung der Bilderreihe tummeln sich bereits zahlreiche begeisterte Fans in den Kommentaren. "Was für eine Familie. Ihr seht alle so glücklich aus", schwärmt ein Follower, während ein anderer schreibt: "Diese Bilder sind absolut wunderschön! Wunderschöne Familie und tolle Erinnerungen." Zudem fluten haufenweise Herz-Emojis die Kommentarsektion unter den Bildern.

Der Zuspruch ihrer Fans könnte Kim momentan besonders guttun: Erst vor wenigen Tagen wurde sie nämlich heftig kritisiert. Auf TikTok teilte ihre älteste Tochter North zwei Tanzvideos, die sie in einem Ensemble bestehend aus einem trägerlosen weißen Korsett, einem dunklen Blazer, einem schwarzen Minirock aus Puffstoff sowie kniehohen Stiefeln zeigten. Zudem trug sie ein auffälliges Make-up mit Eyeliner und Lipgloss. Aufgrund der abgeschalteten Kommentarfunktion machten sich zahlreiche User auf anderen Plattformen, darunter Reddit, Luft über das ihrer Meinung nach unpassende Outfit. "Sie ist elf – was denken die sich dabei?", lautete ein fassungsloser Beitrag, während andere Nutzer Kim vorwarfen, dass sie nur versuche, durch eine provokative Darstellung ihrer Tochter im Gespräch zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West, TV-Stars

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian und North West, Dezember 2024

Anzeige Anzeige