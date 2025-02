"Keine Wahl": Kim Kardashian reflektiert Ehe-Aus mit Kanye

Vier Jahre nach der Scheidung hat Kim Kardashian (44) immer noch Redebedarf: Sie hat in der neuesten Folge der Realityserie The Kardashians seltene Einblicke in die Trennung von Kanye West (47) gegeben. Während einer Unterhaltung mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) und ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) reflektierte sie über "den härtesten Teil", eine Ehe zu beenden. In Bezug auf ihre Scheidung von Kanye, der erst vor wenigen Tagen mit Hasstiraden in den sozialen Medien schockierte, erklärte sie: "Manchmal verändert sich eine Person so sehr, dass man den Menschen, den man einst liebte, nicht wiedererkennt und mit der neuen Version nicht leben kann." Kim, die 2021 offiziell von Kanye geschieden wurde, betonte, wie herausfordernd es sei, wenn äußere Umstände eine Ehe beenden, ohne dass persönliche Fehler der Grund dafür seien.

In dem bewegenden Gespräch äußerte sich Khloé auch offen zu ihrer Ehe mit Lamar Odom (45), die unter anderem an seinen Drogenproblemen zerbrochen sei. Kim zeigte Verständnis für die belastenden Situationen ihrer Schwester, die teilweise Parallelen zu ihrem eigenen Erleben aufwiesen. Ihre Ehe mit Kanye war von zahlreichen, auch öffentlich gewordenen Konflikten geprägt: Dazu gehörten Kanyes umstrittene Äußerungen zu Themen wie Abtreibung und Sklaverei sowie seine Präsidentschaftskandidatur, bei der er intime Details über seine Familie preisgab. Kim reichte die Scheidung ein, nachdem Kanyes Verhalten zunehmend unberechenbar geworden war – einschließlich verbaler Angriffe auf sie und ihre Familie in den sozialen Medien. Dennoch betonte die Unternehmerin: "Es war schwer, weil es nicht das war, was ich wollte, aber ich hatte keine andere Wahl."

Bereits in einer früheren Folge von The Kardashians hatte die Unternehmerin betont, rückblickend ihren Frieden mit der Trennung gemacht zu haben. Kim und Kanye, die seit 2014 verheiratet waren, haben zusammen vier Kinder. Seit dem Ehe-Aus hat sich Kim zur "alleinerziehenden Mutter" erklärt, da ihr Ex-Mann nach seiner Heirat mit Bianca Censori (30) im Jahr 2022 vermehrt in Italien und Japan unterwegs ist. Die Skims-Gründerin versucht stets, die gemeinsamen Kinder aus den Konflikten herauszuhalten. Laut Page Six bemüht sich Kim, sich von Kanye fernzuhalten, nachdem er sich letzte Woche in den sozialen Medien antisemitisch geäußert hatte. "Kim hat nicht alle Nachrichten gelesen, die Kanye gepostet hat, weil es ihre Zeit und Energie nicht wert ist", erklärte ein Insider. Trotz aller Schwierigkeiten sieht die Reality-Ikone auch die positiven Seiten ihrer Ehe und scherzte kürzlich, dass sie alle Yeezys, Kanyes bekannte Schuhmarke, behalten habe.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, April 2020

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

