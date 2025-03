Kim Basinger und Ex Alec Baldwin pflegen herzliche Beziehung

Kim Basinger (71) und Alec Baldwin (66) galten einst als eines der strahlendsten Paare Hollywoods, bis ihre Ehe nach knapp zehn Jahren im Jahr 2002 mit einer bitteren Scheidung endete. Doch heute, über zwei Jahrzehnte später, scheint zwischen den beiden wieder Harmonie eingekehrt zu sein. Im Gespräch mit dem Magazin Variety verriet Kim, dass sie eine "herzliche und liebevolle Beziehung" zu Alec pflegt, obwohl sie sich nicht oft sehen oder die Feiertage zusammen verbringen. Die beiden seien in regelmäßigem telefonischen Kontakt – nicht zuletzt auch wegen ihrer gemeinsamen Tochter Ireland Baldwin (29), die 1995 geboren wurde. "Ich wünsche ihm nichts anderes als alles Gute", betonte Kim im Interview.

Während Alec zuletzt durch die tragischen Ereignisse rund um den tödlichen Unfall während der Dreharbeiten zu "Rust" Schlagzeilen machte, zeigte sich Kim verständnisvoll und unterstützungsbereit. Sie sprach anerkennend über Alecs aktuelle Frau, Hilaria Baldwin (41), mit der er seit 2012 verheiratet ist und sieben gemeinsame Kinder hat. "Alle Achtung vor ihr", lobte Kim deren Engagement, die Familie in turbulenten Zeiten zusammenzuhalten. In der Vergangenheit hatten Alec und Kim noch Konflikte und gerichtliche Auseinandersetzungen um das Sorgerecht für ihre Tochter Ireland, was beide jahrelang in die Medien brachte. Doch davon ist heute kaum noch etwas zu spüren.

Kim Basinger und Alec Baldwin heirateten 1993, als beide auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren in Hollywood standen. Ihre Tochter Ireland, die heute selbst als Model tätig ist, hält sie weiterhin als verbindendes Band zusammen. Trotz der damaligen Spannungen finden sich in Interviews immer wieder liebevolle Worte von Kim über ihren Ex-Mann. Alec, der bekannt für seine temperamentvolle Art ist, soll laut nahestehenden Quellen sehr von Hilaria profitiert haben, die für Ruhe in seinem Leben sorgt. Hilaria, eine Yoga-Lehrerin und Influencerin, zeigt sich regelmäßig mit Alec und den gemeinsamen Kindern auf Social Media – eine moderne Patchwork-Familie, wie sie im Bilderbuch steht.

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin, Hilaria und ihre Kids posieren als "Wo ist Walter?"

