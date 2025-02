Alec Baldwin hat Drama am "Rust"-Set noch nicht verarbeitet

Alec Baldwin (66) hat erneut über die tragischen Ereignisse beim Dreh des Films "Rust" gesprochen, bei dem 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ums Leben kam und der Regisseur Joel Souza (51) verletzt wurde. Im Gespräch mit People gestand der Schauspieler, dass er die Emotionen lange unterdrückt habe, um für seine Frau, Hilaria Baldwin (41), und ihre sieben gemeinsamen Kinder stark zu sein. "Ich konnte nicht einfach in einen anderen Raum gehen und weinen, weil ich für meine Familie da sein musste", erklärte Alec. Doch mittlerweile würden ihn die Emotionen immer wieder übermannen, wie er weiter erzählte.

Die juristischen Auseinandersetzungen rund um den Vorfall zogen sich lange hin. Alec, der immer betont hatte, den Abzug der Requisitenwaffe nicht betätigt zu haben, wurde zunächst wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Im Juli 2024 stand er deshalb vor Gericht, doch nach drei Tagen wies der Richter den Fall ab. Alec Baldwins Anwälte argumentierten damit, dass die Staatsanwaltschaft Beweise zurückgehalten haben soll. Zeitgleich begann die Familie Baldwin mit den Dreharbeiten zu ihrer neuen Realityserie "The Baldwins", die neben ihren Alltag auch die Belastungen durch das Verfahren dokumentiert. Auch Hilaria sprach über die Tragödie und zeigte Mitgefühl für Halynas Familie, insbesondere deren Sohn. "Ein Kind hat seine Mutter verloren, und diesen Schmerz werden wir immer mittragen", sagte sie.

Das Ehepaar lebt mit seinen Kindern in New York City, wo es trotz der intensiven Medienaufmerksamkeit versucht, ein normales Leben zu führen. Alec selbst reflektierte kürzlich darüber, wie sehr der Vorfall und dessen Folgen sein Leben geprägt haben. In einem Gespräch bei einer Dinnerparty erzählte er, dass eine ebenfalls prominente Frau ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Er fragte sie: "Ich frage mich, ob es jemals möglich ist, dass ich wieder derselbe bin, nachdem das passiert ist?" Sie habe ihm gesagt, dass sie seither nie wieder dieselbe gewesen sei – an keinem einzigen Tag. Neben dem stressigen Alltag mit sieben Kindern sehen Alec und Hilaria ihre Realityshow auch als Möglichkeit, persönliche Einblicke zu geben und zu zeigen, wie sie als Familie mit Herausforderungen umgehen.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

