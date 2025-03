Kylie Jenner ehrt ihren verstorbenen Freund mit Oscars-Look

Vergangenen Monat verstarb Jesus Guerrero, ein guter Freund und der persönliche Friseur von Kylie Jenner (27). Gestern Abend besuchte die Beauty die Oscars – wobei der TV-Star und ihr Team offenbar alles daran setzten, einen Look zu zaubern, mit dem sie dem verstorbenen Stylisten die letzte Ehre erwiesen. Auf Instagram teilte Kylies Visagistin Ariel Tejada ein Foto des finalen Looks und widmete dem Verstorbenen einen emotionalen Text: "Ohne dich war es heute sehr schwer, aber ich weiß, wie aufgeregt du warst, dass Ky zu den Oscars geht. Ich habe gespürt, dass deine Energie uns heute begleitet hat. Ich hoffe, wir haben dich stolz gemacht. Wir lieben dich für immer."

Seite an Seite mit ihrem Freund Timothée Chalamet (29) glänzte die 27-Jährige auf dem roten Teppich. Während der "A Complete Unknown"-Star in einem pastellgelben Anzug erschien, wählte Kylie ein mit Pailletten besetztes schwarzes Abendkleid mit Cut-outs. Ihre langen dunklen Haare fielen ihr offen und gewellt über die Schulter. Bei Kylies Styling setzte ihre Visagistin auf einen natürlichen Look: Mit einem schlichten, strahlenden Augen-Make-up und einem rosafarbenen Lippenstift gab sie alles, um dem verstorbenen Team-Mitglied alle Ehre zu machen.

Knapp ein Jahrzehnt war Jesus ein fester Bestandteil von Kylies Glam-Team. Der unerwartete Tod des 34-Jährigen traf den The Kardashians-Star schwer. Nachdem die traurige Nachricht bekannt wurde, teilte sie auf Instagram emotionale Worte. "Die Schmerzen sind unerträglich", schrieb sie und betonte, dass Jesus für sie weitaus mehr als ein Stylist gewesen sei: "Er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle des Lachens, des Trostes, der Liebe und der unerschütterlichen Unterstützung."

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Oscars 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem engen Freund Jesus Guerrero

