Kylie Jenner und Timothée Chalamet turteln bei den Oscars

Ein süßer Pärchen-Auftritt: "Wonka"-Star Timothée Chalamet (29) und Model Kylie Jenner (27) zeigten sich am Sonntag, dem 2. März, zusammen bei der 97. Oscar-Verleihung in Los Angeles. Während der Schauspieler in einem auffälligen buttergelben Anzug über den roten Teppich lief, stieß Kylie erst später im Dolby Theatre zu ihm. Sie trug ein elegantes schwarzes Paillettenkleid mit Raffinessen in Form von Cut-Outs. Das Paar, das frisch verliebt wie zwei Teenager wirkte, wurde während der Zeremonie in inniger Umarmung gesichtet. Sie küssten sich, streichelten sich über die Wange und lachten miteinander – ein seltener, aber viel beachteter Anblick.

Für Timothée war der Abend ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere: Der Schauspieler war für seine Darbietung als Bob Dylan (83) in "A Complete Unknown" als bester Hauptdarsteller nominiert. Der Film, in dem es um Bobs frühe Karriere geht, ging mit mehreren Nominierungen in die Preisverleihung, unter anderem in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie". Kylie, die ihn bereits während der gesamten Award-Saison unterstützte, ließ ihn auch an diesem Abend nicht im Stich. Ihre Anwesenheit fiel umso mehr auf, da es ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem tragischen Tod ihres langjährigen Hairstylisten Jesús Guerrero war. Entgegen ihrer üblichen extravaganten Red-Carpet-Präsenz wählte Kylie diesmal eine dezentere Aufmachung an Timothées Seite.

Während der Schauspieler bei der diesjährigen SAG-Verleihung für eine Überraschung sorgte, konnte sich bei den Oscars allerdings Favorit Adrien Brody (51) für seine Rolle in "The Brutalist" einen Goldjungen sichern. Auch wenn Timothée über die meisten roten Teppiche allein schreitet, wie zuletzt bei der Berlinale, weiß er in solch emotionalen Momenten die Unterstützung seiner Liebsten zu schätzen. Das Paar, das seit April 2023 liiert ist, scheint die Oscars als Date Night betrachtet zu haben. Ihre Beziehung führen sie allerdings größtenteils abseits des Rampenlichts. Fans bezeichnen die beiden online liebevoll als das neue "It-Paar". Nach Jahren im Rampenlicht mit Fokus auf ihre Karriere, ihre Familie und die turbulente Beziehung zu Ex-Freund Travis Scott (33) genießt Kylie nun offenbar ihr neues Liebesglück.

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner turteln bei den 97. Oscars 2025.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

