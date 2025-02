Kylie Jenner bricht Schweigen zum Tod ihres Freundes Jesus

Kylie Jenner (27) trauert um ihren engen Freund und Hairstylisten Jesus Guerrero, der im Alter von nur 34 Jahren plötzlich verstarb. Die Nachricht von seinem Tod wurde am 22. Februar bestätigt, doch die genauen Umstände bleiben bislang unklar. Jesus, der zum festen Bestandteil von Kylies Glam-Team gehörte, arbeitete seit fast einem Jahrzehnt eng mit ihr zusammen. "Die Schmerzen sind unerträglich", schrieb der Reality-Star in einem emotionalen Tribut auf Instagram. Kylie erklärte, dass Jesus mehr als bloß ein Freund für sie gewesen sei: "Er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle des Lachens, des Trostes, der Liebe und der unerschütterlichen Unterstützung." Berichten zufolge unterstütze sie auch die Familie des Verstorbenen finanziell, indem sie die Kosten für die Überführung nach Houston und die Beerdigung übernehme.

Jesus Guerrero war nicht nur als Haarstylist bei Kylie unersetzlich, sondern auch für andere Hollywood-Größen wie Jennifer Lopez (55) und Katy Perry (40) tätig. Besonders eng war jedoch seine Verbindung zu Kylie, die ihn liebevoll als ihren "besten Freund" bezeichnete. In ihrem Beitrag im Netz zeichnete sie ein Bild ihrer tiefen Freundschaft: Von langen Gesprächen, gegenseitigem Halt und seinem unvergleichlichen Talent als Künstler. Gris Guerrero, die Schwester des verstorbenen Stylisten, äußerte in einer Stellungnahme, wie dankbar die Familie für Kylies großzügige Unterstützung sei. Eine GoFundMe-Seite soll helfen, weitere Kosten rund um Jesus' plötzlichen Tod zu bewältigen, da vieles überraschend organisiert werden müsse.

Für Kylies Fans fiel ihre Abwesenheit bei den SAG Awards besonders ins Auge, wo sie ursprünglich an der Seite ihres Partners Timothée Chalamet (29) erwartet wurde. Noch vor wenigen Wochen glänzte sie bei der Berlinale, doch der schockierende Verlust ihres langjährigen Freundes führte dazu, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Jesus, der zuletzt im Januar mit Kylie für die Fashion Week in Paris arbeitete, hinterlässt nicht nur einen großen emotionalen Verlust, sondern auch Spuren in der Kunst- und Beauty-Welt, die unvergessen bleiben werden. Kylie versucht diese Lücke mit liebevollen Erinnerungen und ihrer öffentlichen Hommage zu schließen: "Deine Worte, dein Lächeln und deine Seele werden für immer in meinem Herzen bleiben."

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Jesus Guerrero und Kylie Jenner

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023