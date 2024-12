Khloé Kardashian versteht Robs Wunsch nach Privatsphäre

Khloé Kardashian (40) hat in einem Interview offen über die persönlichen Herausforderungen ihres Bruders Robert Kardashian (37) gesprochen. Im Gespräch mit dem Magazin Bustle am 4. Dezember erzählte die Unternehmerin von ihrer besonderen Beziehung zu ihrem einzigen Bruder, der sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. "Ich liebe all meine Geschwister, aber mit Rob identifiziere ich mich besonders", sagte der Reality-TV-Star. Sie betonte, wie tief sie seine Gefühle nachvollziehen kann und wie sehr sie ihn beschützen möchte. "Ich fühle so tief, was er fühlt – die Kämpfe, die er hat, oder einfach nur den Wunsch, aus dem Rampenlicht zu verschwinden."

Rob hat sich in den letzten Jahren von der Familienserie und dem Scheinwerferlicht distanziert, nachdem er persönliche Schwierigkeiten durchlebt hat, vor allem im Zusammenhang mit seiner Ex-Verlobten Blac Chyna (36), mit der er die sechsjährige Tochter Dream teilt. Die beiden hatten eine turbulente Beziehung, die in rechtlichen Auseinandersetzungen endete. Dennoch haben sie es geschafft, zum Wohle ihrer Tochter erfolgreich gemeinsam zu erziehen. Khloé äußerte die Hoffnung, dass Rob eines Tages zur Show zurückkehren wird. "Er spricht viel darüber, er tut es wirklich", verriet sie. "Ich weiß, dass Rob viel persönlich durchgemacht hat, aber ich bin so stolz darauf, wie er als Vater ist."

Die 40-Jährige und Rob teilen seit ihrer Kindheit eine besondere Bindung. In ihrer Familie fühlten sie sich als Paare aufgeteilt: "Es waren Kourtney (45) und Kim (44), dann ich und Rob, und dann Kendall (29) und Kylie (27)", erklärte Khloé. Dieses enge Verhältnis habe sich bis ins Erwachsenenalter fortgesetzt. Die Unternehmerin fühle sich als Beschützerin ihres Bruders und teile seine Sehnsucht nach Privatheit. Sie verstehe sein Gefühl, nicht immer dazuzugehören oder wegen seines Aussehens beurteilt zu werden. Neben ihrer Rolle als Schwester ist sie auch eine hingebungsvolle Tante für Robs Tochter Dream. Sie verbringt viel Zeit mit ihr und unterstützt Rob in seiner Vaterrolle. "Ich fühle mich wie ein dritter Elternteil für Dream", gestand Khloé. "Ich liebe es, für sie da zu sein, und ich würde es nicht anders wollen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Kardashian und Khloe Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Anzeige Anzeige