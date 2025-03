Wow: Lizzo begeistert bei Oscar-Party nach Gewichtsverlust

Auf der diesjährigen Vanity-Fair-Oscar-Party in Hollywood sorgte Sängerin Lizzo (36) für einen wahren Wow-Moment. In einem atemberaubenden, figurbetonten schwarzen Kleid mit transparenten Details präsentierte die Musikerin stolz ihren beeindruckenden Gewichtsverlust, der wohl einige Betrachter ins Staunen versetzt haben dürfte. Lizzo kam in Begleitung ihres Partners Myke Wright, mit dem sie gemeinsam auf dem Yellow Carpet posierte. Ihre männliche Begleitung präsentierte sich in einem lässigen, braunen Anzug, zu dem er ein schlichtes schwarzes T-Shirt und Schuhe in derselben Farbe kombinierte.

Bereits Anfang des Jahres hatte die Grammy-Gewinnerin auf Instagram verkündet, dass sie nach intensiver Arbeit ihr Zielgewicht erreicht habe. "Ich habe es geschafft. Heute, als ich auf die Waage gestiegen bin, habe ich mein Zielgewicht erreicht", freute sie sich. Dabei soll ein regelmäßiges Trainingsprogramm der Schlüssel zu ihrem Erfolg gewesen sein. Es wird jedoch spekuliert, ob die Musikerin möglicherweise auch auf medikamentöse Unterstützung wie Ozempic zurückgegriffen haben könnte, was sie bisher jedoch nicht bestätigt hat.

Abseits der Kameras zeigt sich Lizzo oft als starke Fürsprecherin für Selbstliebe und Diversität. Die "About Damn Time"-Sängerin hat in der Vergangenheit wiederholt betont, wie wichtig es ihr sei, ein gesundes Körperbild zu fördern und die verschiedenen Facetten von Schönheit zu feiern. Ihr Mut zu Veränderung hat jedoch keineswegs ihre Einstellung zu Selbstakzeptanz geschwächt, sondern vielmehr verstärkt. Die Fans der 36-Jährigen feiern ihr Selbstbewusstsein und loben sich regelmäßig im Netz für ihre Gewichtsreduzierung. "Wie weit du schon gekommen bist! Du kannst so stolz auf dich sein. Du siehst so heiß aus, Lizzo", schwärmte beispielsweise ein Social-Media-Nutzer unter ihrem Beitrag.

Getty Images Myke Wright und Lizzo bei den Oscars 2025

https://www.instagram.com/p/DGRPci5y1S5/?hl=de&img_index=11 Sängerin Lizzo im Februar 2025

