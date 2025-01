Zielgewicht: Lizzo feiert Meilenstein in ihrer Abnehmreise

Lizzo (36), die Grammy-prämierte Sängerin, hat am Samstag auf Instagram ein wichtiges Etappenziel inmitten ihrer Fitnessreise gefeiert. In einem Post zeigte sie sich in einem burgunderfarbenen Sport-BH und passenden Leggings und schrieb: "Ich habe es geschafft. Heute, als ich auf die Waage gestiegen bin, habe ich mein Zielgewicht erreicht." Die Musikerin fügte hinzu, dass dies das erste Mal seit 2014 gewesen sei, dass sie eine derart geringe Zahl auf der Waage gesehen hatte. Mit einem optimistischen Aufruf an ihre Follower erklärte sie: "Das soll euch daran erinnern, dass ihr alles schaffen könnt, was ihr euch vornehmt." Lizzo verriet außerdem, dass sie ihren BMI um 10,5 Punkte sowie ihren Körperfettanteil um 16 Prozent reduziert habe.

Die "Truth Hurts"-Interpretin zeigte sich auch in einem TikTok-Video offen über ihre Abnehmreise und berichtete von ihrem methodischen Ansatz, regelmäßig zu trainieren und sich ausgewogen zu ernähren. Dabei betonte sie, dass sie auch nach Erreichen ihres Ziels nicht dem gesellschaftlichen Ideal von Schlankheit entsprechen werde, sondern weiterhin als "morbide fettleibig" eingestuft werde. Lizzo schlug zudem hartnäckige Gerüchte zurück, sie hätte medikamentöse Unterstützung wie Ozempic genutzt, um abzunehmen. Die 36-Jährige erklärte, ihre Ergebnisse seien allein auf ihr hartes Training und eine bewusstere Lebensweise zurückzuführen. "Ich bin glücklich, und das ist alles, was zählt", betonte sie in einem ihrer Videos.

Die Reise zu einem gesünderen Lebensstil ist für Lizzo nur ein Teil ihrer Entwicklung. Die Sängerin, die sich in der Vergangenheit für Body-Positivity starkgemacht hatte, bezeichnet ihren Ansatz nun als "Body Neutrality". "Ich liebe meinen Körper nicht jeden Tag", gestand sie in einem Interview mit New York Times. Sie erklärte, dass sich die Wahrnehmung des eigenen Körpers täglich ändern könne, sie aber stolz darauf sei, sich Zeit zu nehmen, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Mit kleinen, aber beständigen Schritten wie täglichen Spaziergängen oder Pilates hat Lizzo einen Weg gefunden, der ihr nicht nur körperliche, sondern auch mentale Zufriedenheit verschafft.

Instagram / lizzobeeating Lizzo im November 2024

Instagram / lizzobeeating Lizzo, US-Sängerin

