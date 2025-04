Blödes Timing: Sängerin Lizzo erklärt ihre Abwesenheit

Lizzo (36), mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson, hat nach einer turbulenten Zeit wieder das Rampenlicht betreten. Im August 2023 sah sich die Musikerin mit einer Klage ihrer früheren Background-Tänzerinnen konfrontiert, die sie unter anderem wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung belangen wollten. In einem aktuellen Interview mit Jay Shetty (37) im Rahmen seines Podcasts "On Purpose" erklärte Lizzo nun, dass ihre mediale Abwesenheit in dieser schwierigen Phase kein Resultat des Skandals gewesen sei, sondern eine lange im Voraus geplante Auszeit. Während sie durch Japan reiste und sich auf Meditation konzentrierte, überschnitten sich ihre privaten Pläne lediglich unglücklich mit den Medienberichten über die Klage. Damals habe es so ausgesehen, als würde sie "zum Schweigen gebracht oder versteckt" – in Wirklichkeit sei es aber nur "das Ende meines Albumzyklus" gewesen.

Im Gespräch beschrieb die "About Damn Time"-Sängerin, dass die Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld in Los Angeles besonders herausfordernd war. Direkt nach der Reise sei sie von der Belastung überwältigt worden, was laut eigener Aussage in ihrer ersten Panikattacke gipfelte. "Ich hatte das Gefühl, dass mich jeder hasst", gab sie offen zu. "Ich habe schon seit Jahren mit Angstzuständen zu kämpfen, aber das war etwas anderes." Doch Lizzo schöpfte neue Kraft aus ihrer Community, fand Trost in der Musik und ließ, wie sie betonte, diese Emotionen in ihr neues Album "Love in Real Life" einfließen – eine Platte, die ihren Kampf und ihre Stärke widerspiegelt. Für Lizzo sei Musik nicht nur Therapie, sondern auch ein Weg, auf rebellische und freudige Weise mit den Schattenseiten des Lebens umzugehen.

Der rechtliche Streit ist für Lizzo, die in den vergangenen Jahren stark unter dem gesellschaftlichen Druck unter anderem durch Social Media zu leiden schien, jedoch noch nicht abgeschlossen. Nachdem sie im Februar 2024 einen Antrag auf Abweisung der Klage gestellt hatte, der abgelehnt wurde, äußerte sie sich im Dezember in einem anderen Podcast erneut zu dem Vorfall. Dabei bezeichnete sie die Klage als "besonders enttäuschend", da sie die Tänzerinnen einst sehr geschätzt habe. Umso wichtiger sei es für die Sängerin jetzt, inneren Frieden zu finden. Trotz der belastenden Vorwürfe, die sie entschieden zurückweist, demonstriert sie durch ihre Offenheit ihre Fähigkeit, schwierige Phasen in persönliche und künstlerische Weiterentwicklung zu verwandeln. Aktuell sorgt sie jedenfalls mit ihrer extremen körperlichen Verwandlung für Schlagzeilen.

Instagram / lizzobeeating Rapperin Lizzo, März 2025

Getty Images Lizzo auf der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

