Dolly Partons Ehemann Carl stirbt im Alter von 82 Jahren

Es sind traurige Nachrichten aus Amerika: Dolly Partons (79) geliebter Ehemann Carl Thomas Dean (82) ist am 3. März in Nashville verstorben. Das verkündet die Sängerin in einem emotionalen Statement auf Instagram, in dem es lautet: "Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe nicht gerecht werden, die wir über 60 Jahre lang teilten. Vielen Dank für eure Gebete und euer Mitgefühl." Ferner bitten die Familie und Dolly darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und es heißt: "Er wird in einer privaten Zeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt. Er hinterlässt seine Geschwister Sandra und Donnie."

In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags richten zahlreiche Fans und Stars ihre Beileidsbekundungen aus. "Oh, es tut mir so leid, Dolly. Ich schicke dir ganz viel Liebe", schreibt beispielsweise Musikerin Jewel (50). Außerdem meldet sich Kourtney Kardashian (45) mit den Worten: "Oh, mein Herz. Mein Beileid. Mein Herz schmerzt so sehr wegen deines Verlusts. Mein allergrößtes Mitgefühl. Ich bete für dich und schicke dir ganz viel Liebe und Gebete."

Insgesamt waren Dolly und Carl seit circa 58 Jahren miteinander verheiratet. Die Liebesgeschichte der beiden begann damals in einem Waschsalon im Jahr 1964. Damals war die Countrysängerin gerade einmal 18 Jahre alt. Wie die Patentante von Miley Cyrus (32) ist auch Carl in Nashville geboren – und zwar im Jahr 1942. Zu Lebzeiten betrieb Carl eine Asphaltfirma in seiner Heimat.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton, Sängerin