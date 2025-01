58 Jahre verheiratet: Dolly Parton verrät ihr Ehegeheimnis

Dolly Parton (78) hat verraten, was das Geheimnis ihrer 58-jährigen Ehe mit ihrem Ehemann Carl Dean (82) ist. Die Countrysängerin, die durch Hits wie "9 to 5" berühmt wurde, erklärte gegenüber Closer, dass vor allem ihr gemeinsamer Humor eine entscheidende Rolle spiele. "Wir haben viel Spaß und wenn Dinge wirklich schlecht laufen, finden wir irgendwie den Humor darin, und das erleichtert die Last", sagte sie. Zudem hob Dolly hervor, dass sie und Carl einander so akzeptieren würden, wie sie sind: "Wir versuchen nicht, uns gegenseitig zu ändern."

Ein weiterer Aspekt, der die Beziehung der beiden so beständig mache, sei nach Dollys Ansicht die Tatsache, dass sie unterschiedliche Interessen pflegen, aber dennoch ein gemeinsames Leben teilen. Carl, der der Öffentlichkeit bewusst fernbleibt, interessiere sich laut Dolly für ihre Karriere, ist aber nicht Teil ihrer Welt. Umgekehrt sei sie fasziniert von seinen Aktivitäten, ohne selbst Teil dieser Dinge zu sein. "Wir haben unsere eigene Welt, die wir zusammen so gestalten, dass alles funktioniert", erzählt die Sängerin. Dass die beiden über all die Jahre immer Gesprächsstoff hatten und immer noch enge Freunde sind, sei für sie ein großer Gewinn.

Auch im beruflichen Alltag helfe Dolly ihr Humor, mit den Höhen und Tiefen der hart umkämpften Unterhaltungsbranche umzugehen. Die Country-Legende, die kürzlich ein Kochbuch veröffentlichte, erklärte scherzhaft, dass jeder, der noch keinen Sinn für Humor habe, diesen besser schnell entwickeln solle, um den Ernst des Lebens besser zu meistern. Dass Dolly mit ihrer sympathischen Offenheit und ihrem Humor nicht nur beruflich, sondern auch privat so viel erreicht hat, überrascht daher kaum. Ihre Liebesgeschichte mit Carl, der sie seit den frühen Tagen ihrer Karriere begleitet, bleibt ein eindrucksvolles Beispiel für eine außergewöhnliche Partnerschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton im Rahmen der ACM Awards 2023

Anzeige Anzeige