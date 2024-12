Motsi Mabuse strahlt im schwarzen Badeanzug in Südafrika

Motsi Mabuse (43) verbringt gerade eine wohlverdiente Auszeit in Südafrika und teilt dabei private Einblicke mit ihren Fans. Auf Instagram postete die Tänzerin ein Bild in einem schwarzen Badeanzug aus ihrer eigenen Sugarshape-Kollektion. Auf dem Foto liegt sie entspannt auf einer Sonnenliege, umgeben von Getränken, während sie offenbar überrascht in die Kamera schaut. Mit dabei ist auch ihre Schwester Oti Mabuse (34), mit der sie die Feiertage gemeinsam im sonnigen Südafrika genießt. Passend zum Weihnachtsgruß kommentierte Motsi das Bild mit den Worten: "Die Stimmung ist immer noch gleich – frohe Weihnachten!"

Ihre Community zeigte sich begeistert von dem Beitrag und überhäufte die 43-Jährige mit Komplimenten. Unter den Kommentaren finden sich Nachrichten wie "Du bist wunderschön!" und "Wow, was für ein Look!". Auch die ehemalige Strictly Come Dancing-Kandidatin und Radiomoderatorin Fleur East meldete sich zu Wort und schrieb: "Ich liebe diese Stimmung." Neben ihrer Auszeit blickt Motsi bereits auf ihre kommenden Projekte. Im neuen Jahr wird sie erstmals an der "Strictly Come Dancing Live Tour" teilnehmen, gemeinsam mit den anderen Jury-Mitgliedern Shirley Ballas, Anton Du Beke und Craig Revel Horwood.

Motsi und ihre jüngere Schwester Oti verbindet nicht nur die Leidenschaft fürs Tanzen, sondern auch eine enge familiäre Bindung. Die beiden stammen ursprünglich aus Südafrika und begeisterten schon früh mit ihrem Talent auf internationalen Bühnen. Während Motsi heute vor allem als TV-Jurorin glänzt, konnte sich Oti ebenfalls als Tänzerin und Moderatorin einen Namen machen.

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin

Instagram / otimabuse Motsi Mabuse und Oti Mabuse

