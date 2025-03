Jimi Blue Ochsenknecht zog wegen Morddrohungen nach Italien

Jimi Blue Ochsenknecht (33) machte in den vergangenen Jahren häufig mit Negativschlagzeilen um seine Beziehung zu Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc (3) auf sich aufmerksam. In einem Interview mit Bild erklärt der Promi-Sohn nun, dass er deshalb sogar um sein Leben fürchtete. "Es gab Tage, da hatte ich morgens sogar Schiss, das Handy anzuschalten, weil da wieder so viele neue Nachrichten waren. Irgendwann kamen sogar Morddrohungen von wildfremden Leuten", schildert der Schauspieler. Auch aus diesem Grund sei er im vergangenen Jahr nach Mailand gezogen.

In seiner neuen Heimat in Italien fühlt sich Jimi nicht nur sicherer, er kann auch etwas Abstand von dem Drama um Yeliz und seine Familie gewinnen. Auch mit Natascha Ochsenknecht (60) und Co. lag der 33-Jährige im Clinch. Doch im Gespräch mit dem Blatt berichtet der einstige Teenieschwarm nun von einer Versöhnung: Wir tasten uns langsam wieder aneinander heran. Es ist aber nicht alles von einem auf den anderen Tag vergessen. Aber ich glaube, wir sind als Familie auf einem guten Weg."

Auch das Verhältnis zu Yeliz und Snow verbesserte sich in den vergangenen Monaten. Im Dschungelcamp plauderte die TV-Bekanntheit aus, dass ihr Ex-Partner wieder eine Rolle im Leben der Dreijährigen spiele. "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist. Er kommt jetzt ab und zu vorbei", machte die Brünette deutlich. Obwohl die behutsame Mama noch nicht ganz überzeugt von Jimis Intentionen war, zeigte sie sich erleichtert über den Kontakt.

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

Instagram / yelizkoc Snow Elanie und Yeliz Koc in Australien

