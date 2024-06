Sechs Kilo abgenommen: Paola Maria hat mit Druck zu kämpfen

Paola Maria (30) widmet ihren Followern in ihrer Instagram-Story ehrliche Worte. "Ich möchte mit euch eine Sache teilen, die ich seit Jahren mit mir herumtrage und anscheinend stark in mir verankert ist und in meinem Kopf täglich herumgeistert", offenbart die Influencerin. Es falle ihr schwer, "mit Stolz zu sagen, was sie überhaupt mache", weil es ihr unangenehm sei. Durch diesen Druck hat sie schwerwiegende Symptome entwickelt, wie sie äußert: "Ich glaube, dies ist der Hauptgrund, wieso ich über sechs Kilo in den letzten Monaten abgenommen habe [...]."

Auf der Plattform teilt sie einen privaten Einblick in ihre Gefühlswelt: "[...] Es macht mich umso trauriger, zu erkennen, dass mir viele ihre Freundschaft vorgaukeln, um daraus in irgendeiner Form für sich selbst einen Vorteil zu erhaschen", schreibt die 30-Jährige. Durch diese Erfahrungen sei Paola "misstrauisch geworden" und wird "immer verschlossener", da sie Angst hat, enttäuscht oder verletzt zu werden, wie sie im Netz zugibt. Abschließend wird die Influencerin noch mal sehr emotional: "Denn am Ende des Tages gehöre ich niemandem, sondern nur mir selbst. Danke, dass ihr mir so einige Lehren auf dieser Welt mitgegeben habt", schreibt die Beauty.

Es ist nicht das erste Mal, dass Paola so offen über ihre Gefühle redet. Im vergangenen Jahr verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story, weshalb es auf ihrem YouTube-Account aktuell so ruhig ist: "Ich verbinde YouTube einfach so doll mit meinen alten Beziehungen, dass es mir schwerfällt, da hereinzukommen." 2022 ging ihre Ehe mit Sascha Koslowski (37) in die Brüche – es folgten gegenseitig öffentliche Vorwürfe. "Natürlich gibt es Dinge aus der Vergangenheit, die mich verletzt haben, die ich versuche, zu verzeihen, und mir wirklich Mühe gebe, die zu verzeihen. Ich weiß, dass Verzeihen der richtige Weg ist, aber so was braucht Zeit", hatte Paola im vergangenen Jahr gegenüber Promiflash erklärt.

Anzeige Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week im Sommer 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Paolas ehrlicher Botschaft bezüglich Selbstzweifeln? Ihre Offenheit ist richtig gut! Ich finde, sie übertreibt ein wenig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de