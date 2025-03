So romantisch war Liebesgeschichte von Dolly Parton und Carl

Vergangenen Montag verstarb Carl Thomas Dean, der Ehemann von Country-Ikone Dolly Parton (79), mit 82 Jahren. Das machte die Sängerin selbst bekannt. Die beiden führten rund 60 Jahre eine echte Bilderbuchehe: Während sie im Rampenlicht strahlte, war er ihre Stütze im Hintergrund. Kennengelernt hatte das Ehepaar sich ganz bodenständig in einem Waschsalon in der Hochburg der Countrymusik Nashville – damals war Dolly gerade einmal zarte 18 Jahre alt und frisch in die Metropole gezogen. Von den großen Bühnen träumte sie noch. "Nachdem ich meine Sachen in die Waschmaschine gesteckt hatte, ging ich die Straße entlang und schaute mir mein neues Zuhause an, und dieser Typ rief mir zu. Ich winkte. Da ich vom Lande kam, sprach ich mit jedem. Und er kam rüber und, nun ja, es war Carl, mein Mann", erinnerte die Sängerin sich in einem Interview mit The New York Times.

Für Carl war diese Begegnung der Moment, in dem er wusste, die Richtige getroffen zu haben. "Mein erster Gedanke war: 'Ich werde dieses Mädchen heiraten.' Mein zweiter war: 'Gott, sie sieht gut aus.' Und das war der Tag, an dem mein Leben begann", erzählte der US-Amerikaner 2016 in einem Interview mit Entertainment Tonight. 1966 läuteten dann die Hochzeitsglocken in einer kleinen privaten Zeremonie, bei der laut Dollys Website neben dem Paar nur ihre Mutter, der Priester und dessen Frau anwesend waren. Seitdem waren die beiden ein eingespieltes Team. Interesse an Dollys Ruhm soll Carl nie gehabt haben. Laut der Musikerin sei er immer ein Einzelgänger gewesen und mochte den Rummel um sie nicht sonderlich – das habe sie an ihm immer respektiert und auch geschätzt.

Obwohl Carl das Rampenlicht mied, inspirierte er seine Frau zu einem ihrer größten Hits: "Jolene" von 1973. Das Lied erzählt zunächst nur die Geschichte einer Frau und ihrer Eifersucht, weil eine andere Frau – Jolene – schwer in ihren Mann verliebt ist. Aber er enthält auch ein Stückchen von Dolly und Carls eigener Geschichte. "Der Song basiert auf einem Stück Wahrheit. Ich habe ihn vor Jahren geschrieben, als mein Mann ein bisschen mehr Zeit mit Jolene verbrachte, als er eigentlich sollte", erzählte die 79-Jährige 2014 gegenüber The Independent. Obwohl sie damals schrecklich eifersüchtig auf die Frau gewesen sei, bedanke sie sich heute bei ihr – denn immerhin hätte es "Jolene" sonst nicht gegeben.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton, 2023