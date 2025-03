Widerspruch? Lizzos Gewichtsreduzierung sorgt für Aufregung

Die Sängerin Lizzo (36) mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson, hat mit ihrem kürzlichen Gewichtsverlust für Diskussionen gesorgt. Sichtlich erschlankt zeigte sich die 36-Jährige auf der Vanity-Fair-Oscar-Party in Hollywood in einem eleganten schwarzen Kleid, das ihre neue Figur betonte. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Partner Myke Wright. Spekulationen darüber, sie könne, wie viele Prominente, auf das umstrittene Diabetes-Medikament Ozempic zurückgegriffen haben, wies Lizzo zurück. Stattdessen sagte sie bereits im September in einem Instagram-Beitrag, sie habe sich monatelang intensiv dem Krafttraining und einer proteinreichen Ernährung gewidmet.

Ihr Imagewechsel sorgt jedoch nicht nur für Begeisterung. Insider berichten, dass sich Personen aus ihrem Umfeld Gedanken machen, ob sich der sichtbare Gewichtsverlust mit Lizzos langjähriger Botschaft – "Big is beautiful" – vereinbaren lässt. Viele ihrer Fans verehrten die Musikerin für ihre Haltung zu Körperpositivität und Selbstakzeptanz. Diese sei für sie nicht nur ein Lifestyle, sondern eine Lebensphilosophie gewesen, wie sie 2020 in einem Interview mit der Vogue betonte. Lizzo erklärte damals, dass sie für Mädchen mit Kurven und "echten Körpern" ein Vorbild sein wolle. Kritiker sehen in ihrer Transformation nun einen Widerspruch zu dieser Einstellung.

Die Veränderungen in Lizzos Leben kommen zu einer Zeit, in der sie sowohl beruflich als auch privat unter Druck steht. Im vergangenen Jahr sah sie sich mit schweren Vorwürfen durch ehemalige Tänzerinnen konfrontiert, die unter anderem sexuelle Belästigung und Fatshaming geltend machten. Während einige der Klagen mittlerweile abgewiesen wurden, werfen die Ereignisse dennoch Schatten auf ihr öffentliches Image. Gleichzeitig hat Lizzo mit ihrem neuen Song "Love In Real Life" eine musikalische Rückkehr gestartet. Trotz der negativen Schlagzeilen wird sie auf Veranstaltungen wie der Oscar-Party von vielen für ihre Selbstsicherheit und ihren neuen Look bewundert.

