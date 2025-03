Darum änderten Meghan und Harry die Nachnamen ihrer Kinder

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghans (43) Kinder Prinzessin Lilibet (3) und Prinz Archie (5) heißen mit Nachnamen Mountbatten-Windsor. Dies geht auf Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) zurück. Der Doppelname kombiniert die beiden Familienstämme und wird traditionell von royalen Familienmitgliedern ohne den Titel "Prinz" oder "Prinzessin" geführt. Trotz ihrer aktuellen Titel werden Archie und Lilibet weiterhin als Mountbatten-Windsor bezeichnet. Das zeigen offizielle Dokumente, die Hello! vorliegen. Gleichzeitig benutzen ihre Eltern für sich und die zwei Sprösslinge allerdings den Nachnamen Sussex.

In der Dokuserie "With Love, Meghan" betonte die zweifache Mutter erst kürzlich, wie wichtig ihr der gemeinsame Name ist. In einer Szene bereitete sie gemeinsam mit Mindy Kaling (45) Drinks zu, die sie dabei mehrfach Meghan Markle nannte. "Es ist so lustig, dass du immer Meghan Markle sagst. Du weißt doch, dass ich jetzt eine Sussex bin. [...] Ich wusste nicht, wie bedeutungsvoll es sein würde, aber es bedeutet einfach so viel zu sagen: 'Das ist unser Familienname'", verbesserte die 43-Jährige die "The Office"-Darstellerin.

Seit sich Meghan und Harry aus ihren Rollen als aktive Royals zurückgezogen haben, hielten sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch im Zuge neuer Projekte gewährt das Paar nun immer wieder Einblicke in ihr Familienglück. Zuletzt teilte die US-Amerikanerin ein Video auf Instagram, in dem Lilibet und die Tennislegende Serena Williams (43) gemeinsam ein Brettspiel spielten. "Wenn die Tanten kommen, um zu feiern… und zu spielen! Liebe dich, Serena", schrieb Meghan zu dem Clip.

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan."

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet und Serena Williams, März 2025

