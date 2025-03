Manuela Wisbeck übte heimlich für "Das große Promibacken"

Manuela Wisbeck (41) ist eine der Kandidatinnen in der diesjährigen Staffel von Das große Promibacken. Für die Schauspielerin ging es dabei nicht nur darum, mit den anderen Stars herumzualbern. "Mein Ziel war es, auf keinen Fall als Erste rauszufliegen – das war mir extrem wichtig. Ich bin sehr ehrgeizig", berichtete sie im Promiflash-Interview bei einem Pop-up-Event zur Show. Deshalb beschäftigte sie sich auch nach der täglichen Aufnahme mit dem Handwerk. "Meine größte Schwäche war die Tortendekoration, weil ich eher ein grobes Händchen habe als ein feines. Aber ich wusste, dass genau darauf viel Wert gelegt wird. Also habe ich mir Modelliermasse mitgenommen und abends im Hotelzimmer geübt", plauderte die GZSZ-Bekanntheit aus.

Bislang schlägt sich Manuela sehr gut in der Backshow. In Folge zwei landete sie knapp hinter Amira Aly (32) auf dem zweiten Platz in der Gesamtbewertung. In der technischen Prüfung, in der die Promis eine Apfelrosentarte à la Bettina Schliephake-Burchardt kreieren mussten, erzielte das Nordlicht sogar die meisten Punkte. Die Zuschauer begeistert sie derweil mit ihrer freundlichen Art. "Ich bin ein großer Fan von Manuela. Sie macht das toll und ist supersympathisch", schwärmte eine Nutzerin auf dem Instagram-Profil der Show.

Ihr privates Glück hat Manuela mit ihrer Partnerin Karen Meyhöfer gefunden. Die beiden sind seit 2015 ein Paar und leben gemeinsam in einem Häuschen in Brandenburg. In den sozialen Medien lassen die Turteltauben ihre Follower an ihrer Liebe teilhaben. Nach einem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca schwärmte die 41-Jährige im vergangenen Sommer: "Mit dir an meiner Seite ist alles so schön. Du bist meine beste Freundin, meine Seelenverwandte, meine Liebe, meine Frau. Ich liebe dich sehr."

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug "Das große Promibacken"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / manuelawisbeck Karen Meyhöfer und Manuela Wisbeck, Juli 2024

Anzeige Anzeige