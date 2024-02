Leni Klum teilt zu Seals Geburtstag süße Schnappschüsse!

Sie lässt ihn hochleben! Leni Klum (19) und Seal (61) verbindet eine besondere Geschichte: Als der Musiker seine spätere Ehefrau Heidi Klum (50) kennenlernte, war diese mit der Tochter von Flavio Briatore (73) schwanger. Der Sänger behandelte sie wie seine eigene Tochter und zog sie gemeinsam mit dem Model groß. Anlässlich seines Geburtstages teilt Leni nun einige niedliche Fotos mit Seal!

In ihrer Instagram-Story postet das Nachwuchsmodel zwei Fotos. Auf einem der Pics gibt die kleine Leni ihrem Adoptivpapa einen Kuss. Dazu schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch, Papa. Ich liebe dich." Auf dem anderen Schnappschuss strahlt der "Kiss From A Rose"-Interpret in die Kamera, während das junge Mädchen ihn liebevoll anschaut. Dem fügt sie zudem ein Herzemoji hinzu.

Vor einigen Monaten schwärmte Seal gegenüber E! News in den höchsten Tönen von seiner Ziehtochter: "Ich bin so stolz auf alles, was Leni geleistet hat." In seinen Augen habe sie eine Eigenschaft, die sie ganz besonders macht, wie er weiter erklärte: "Sie geht mit dieser Art von Bescheidenheit durchs Leben, die es ihr erlaubt, sich so anmutig durch alles zu bewegen, und sie hat ein angeborenes Verständnis für Menschen im Allgemeinen und für die Gefühle der Menschen."

Anzeige

Getty Images Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model, und ihr Adoptivvater Seal, Sänger

Anzeige

Getty Images Seal, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de