Sky-Moderator Riccardo Basile ist in einer neuen Beziehung

Riccardo Basile (33) ist nach rund drei Jahren als Single wieder in festen Händen – und das schon seit einiger Zeit! Wie Bild berichtet, ist Chiara Alina Kohlmann-Kaiser die neue Frau an der Seite des Moderators. Die freudige Neuigkeit über seinen Beziehungsstatus bekam das Magazin wohl aus erster Hand. "Ja, die beiden sind ein Paar", bestätigte Riccardos Management die Anfrage.

Wie Chiara und die Sky-Bekanntheit sich kennengelernt haben, ist bisher nicht bekannt. Sicher sei jedoch: Sie teilen die Leidenschaft zum Sport. Während Riccardo sein Wissen zum Thema als Moderator bei Sky zum Besten gibt, ist die Münchnerin zum einen als Marketingmanagerin und zum anderen als Model für große Sport-Kampagnen tätig. Anders, als sie es im Berufsleben machen, halten sie ihr gemeinsames Liebesleben bislang eher aus der Öffentlichkeit raus.

In der Vergangenheit war Riccardo mit Clea-Lacy Juhn (33) liiert. Er und die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin gingen ab Ende 2019 gemeinsam durchs Leben. Im September 2022 verkündete das frühere Paar dann jedoch sein Liebes-Aus. Im März 2023 wurde dann spekuliert, dass Riccardo wieder in festen Händen sein könnte. So soll er zwischenzeitlich mit der Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann (26) angebandelt haben. Eine Bestätigung der Romanze seinerseits folgte jedoch nie – seitdem war es dann eher ruhig um das Liebesleben des 33-Jährigen geworden.

Instagram / chiaraalina_kk Chiara Alina Kohlmann-Kaiser im September 2023

Getty Images Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn im April 2022

