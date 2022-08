Riccardo-Trennung? Clea-Lacy Juhn nimmt sich eine Auszeit!

Clea-Lacy Juhn (31) wendet sich mit nachdenklichen Zeilen an ihre Fans! Seit ihrer Teilnahme beim Bachelor spielt sich das Leben der Influencerin in der Öffentlichkeit ab. Seit Ende 2019 geht die TV-Bekanntheit mit Riccardo Basile (30) durchs Leben und auch ihre Liebe zu dem einstigen Let's Dance-Teilnehmer teilt sie immer wieder gerne mit ihren Followern im Netz. Doch aktuell scheint der hübschen Brünetten alles zu viel zu werden. Ihre Fans vermuten nun sogar ein Liebes-Aus zwischen Clea-Lacy und Riccardo!

Via Instagram teilte Clea-Lacy am Freitag ein Video von sich auf einem Boot und verabschiedete sich damit vorerst in eine Social-Media-Pause – immerhin sei sie aktuell mit ihrer Familie auf unbestimmte Zeit auf Reisen. Der Grund: Die einstige Bachelor-Siegerin will ihrem Alltag entfliehen und sich in Zukunft mehr reflektieren. "Ich habe in den letzten Wochen [...] gemerkt, dass ich einfach mal raus muss. Ich werde die nächsten Wochen auf meinen Körper und die Seele hören und ihnen das geben, was ihnen guttut", schrieb sie unter anderem in ihrem Beitrag. Viele ihrer Follower vermuten nach diesen Worten nun, dass sich Clea-Lacy und Riccardo getrennt haben könnten.

"Ohne Riccardo oder hab ich was verpasst? oder "Seit Wochen sind die zwei nicht mehr zusammen zu sehen", heißt es unter anderem von besorgten Usern in der Kommentarspalte unter ihrem Post. Ein aufmerksamer Instagram-Nutzer fügte daraufhin hinzu, dass es schon seit April keine neuen Folgen ihres gemeinsamen Podcasts "It's a Matchday" gebe.

