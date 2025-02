Während Shows bereits vergeben? Dana Feist rechtfertigt sich

Dana Feist machte vor Kurzem ihre Beziehung mit Wilson Coenen offiziell und könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. Böse Zungen behaupteten in der Vergangenheit mehrfach, dass die beiden Realitystars bereits aneinander vergeben waren, als die Ex-Soldatin im vergangenen Jahr an der TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love teilnahm. Zu diesen Vorwürfen bezieht Dana auf Instagram nun Stellung und wehrt sich. "Und nein, Leute, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, wir waren zu keinem Zeitpunkt beim Dreh einer Show zusammen", stellt sie klar. Dennoch räumt sie ein, Wilson vor den Dreharbeiten bereits kennengelernt zu haben.

Dass Dana vor einer TV-Show eine Person kennengelernt hat, sei nichts Verwerfliches, meint sie. "Erzählt mir nicht, dass man keine Kennenlernphase oder mit niemandem etwas haben darf, bevor man in eine Show geht, jeder zweite macht das", wettert sie. Doch bei ihr wurde es ausgeschlachtet. "Bei mir wurde es einfach nur zu einem großen Thema gemacht und die Person hat das bewusst gemacht, um Sendezeit und Aufmerksamkeit zu bekommen und nicht, weil es ihr um das Wohl von anderen Leuten geht", poltert es aus der Reality-TV-Bekanntheit heraus. Einen Namen nennt sie zwar nicht, doch es liegt nahe, dass sie mit "Person" auf Laura Maria Lettgen anspielt. Die Blondine unterstellte ihr während der Show mehrfach, sie würde bereits vergeben sein.

Ihre Meinung zu Dana und Wilsons Beziehung tat Laura erst kürzlich kund und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Für sie steht offenbar immer noch fest, dass Dana nicht als Single an der Kuppel-Show teilnahm. "Nennt mich einfach Wahrsagerin. Aber ehrlich gesagt – es war von Anfang an genauso abgesprochen und sie haben es einfach durchgezogen", mutmaßte sie auf Instagram und fügte hinzu: "Einmal mehr zeigt sich, wie 'real' diese ganzen Leute tatsächlich sind. Vier Monate im Voraus wusste ich schon, wie das Ganze enden wird. [...] Ich will gar nicht wissen, wie sehr die beiden mich jetzt hassen. Einfach nur fake, einfach nur eklig."

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist, Januar 2025

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

