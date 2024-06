Andreas Gabalier holte sich David Hasselhoff auf die Bühne!

Im vergangenen Jahr hatte David Hasselhoff (71) seinen Fans traurige Nachrichten verkündet: Schweren Herzens hatte der Baywatch-Star seine geplante Deutschlandtournee aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen müssen. Am Samstagabend durften seine Anhänger den US-Superstar dann endlich live sehen. Beim Konzert von Andreas Gabalier (39) in München überraschte der Sänger das Publikum mit einem unangekündigten Gastauftritt. Gemeinsam mit dem Volks-Rock'n' Roller performte der "Knight Rider"-Darsteller ganze drei Songs. Auch sein Klassiker "Looking For Freedom" durfte nicht fehlen. Mit roter Jacke, Sonnenbrille und Rettungsboje brachte das musikalische Duo die Menge im "Baywatch"-Partnerlook zum Toben.

Mit dem Gastauftritt des 71-Jährigen überraschte der Österreicher sein Publikum total. "Wer hat die Serien früher nicht geschaut?", kündigte Andreas den Hollywoodstar laut Berichten von T-Online enthusiastisch an. Auch er selbst freute sich offenbar auf die gemeinsame Performance. "Mit David zusammen auf einer Bühne zu stehen, wird bestimmt eine riesige Gaudi", erklärte der "Hulapalu"-Interpret begeistert. An dem Abend sorgte der 39-Jährige sogar noch für eine weitere Überraschung: Auch der Comedian Mario Barth besuchte den Schlagersänger auf der Bühne in München.

Gemeinsam mit seinen Überraschungsgästen sorgte Andreas bei seinem Konzert für richtige Partystimmung. Mit seiner Musik bewirkt er bei den Fans jedoch nicht nur gute Laune. In vielen seiner Songs zeigt sich der Sänger auch immer wieder von einer sehr emotionalen Seite. Mit dem Song "Amoi Seg' Ma Uns Wieder" verarbeitete der gebürtige Friesacher zum Beispiel seine Trauer. Denn das Lied widmete er seinem verstorbenen Vater und seiner verstorbenen Schwester.

Getty Images Mario Barth im November 2016 in Köln

Getty Images Andreas Gabalier, Volksmusiksänger

