Deshalb testen die neuen "Temptation Island"-Paare Beziehung

Temptation Island geht ab dem 20. März in die siebte Runde – und die Paare, die sich auf die Insel der Versuchung wagen, stehen auch schon fest. Mit dabei sind Danka und Kevin aus Südlohn, Hillary und Jamy aus Hamburg, Raffaela und Jeremy aus der Nähe von Stuttgart sowie Saskia und Enrico aus Duisburg. Doch wieso wollen die Paare überhaupt an dem Experiment teilnehmen? Das verrieten sie gegenüber RTL. Danka und Kevin sind seit 2022 ein Paar – jedoch musste ihre Beziehung schon einige Hürden überwinden. Der DJ ging seiner Freundin in der Vergangenheit nämlich gleich mit zwei verschiedenen Frauen fremd. Zwar hat der 29-Jährige Danka alles gebeichtet, jedoch ist das Vertrauen seither angeknackst. Deshalb möchte Kevin die Show nutzen, um der 24-Jährigen zu beweisen, dass er treu sein kann.

Bei Hillary und Jamy kam es in der Vergangenheit nicht zum Betrug, allerdings stößt der Kosmetikerin das flirtwillige Verhalten ihres Partners sauer auf. Der Hamburger hat vor allem vermehrt am Anfang der Beziehung, jedoch auch noch heute, mit anderen Frauen geschrieben. Jamy sieht das Ganze aber nicht so eng, wie er verriet: "Wir haben ab und zu mal Diskussionen, wenn ich auf Insta mit wem schreibe, aber ich mache ja eh nichts." Mit der Teilnahme möchte er beweisen, dass er flirten kann, ohne eine Grenze zu überschreiten. Etwas komplizierter ist es bei Raffaela und Jeremy. Die Grafikdesignerin hat schon einmal fremdgeknutscht und möchte schauen, ob sie ein zweites Mal verführt werden kann – und sich das Paar danach vielleicht auch eine offene Beziehung vorstellen kann. Gleichzeitig wünscht sich Raffaela aber auch mehr Eifersucht von Jeremy, da der IT Security Engineer "schon fast zu entspannt" mit ihr umgeht.

Saskia und Enrico sind schon fast seit zehn Jahren zusammen. Im Mai 2015, im Alter von 18 und 19 Jahren, lernten sich die Erzieherin und der Chemikant auf Facebook kennen und wurden ein Paar. Nach all der Zeit ist die Beziehung der Duisburger jedoch "etwas eingeschlafen". Von "Temptation Island" erhoffen sich Saskia und Enrico herauszufinden, ob ihre Bindung zueinander noch stark genug für eine weitere gemeinsame Zukunft ist.

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island" 2025

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island" 2025

