Verführung pur: "Temptation Island" startet in neue Runde

Bald geht es wieder los: Die größte Verführung, die das deutsche Reality-TV zu bieten hat, geht bald in eine neue Runde. "Haltet euch fest und kneift die Pobacken zusammen. Temptation Island startet in die siebte Runde", heißt es in der offiziellen Ankündigung auf Instagram zu einem Bild von Moderatorin Lola Weippert (28). Die Fans können gespannt sein: "Welche Paare sind dem ultimativen Beziehungsexperiment gewachsen und stellen ihre Liebe auf die Probe? Wer bleibt standhaft – und wer wird der Versuchung gnadenlos erliegen? Die Antworten darauf bekommt ihr sehr bald." Am 20. März geht die erste Folge auf RTL+ online, immer donnerstags gibt es dann eine Fortsetzung.

Auch in diesem Jahr trauen sich wieder vier Paare: Sie unterziehen sich dem ultimativen Treuetest. In Staffel sieben wagen es Kevin und Danka, Hillary und Jamy sowie Enrico und Saskia. Auch Raffaela und Jeremy wollen ihre Beziehung auf die Probe stellen. Wer die vergangenen Staffeln verfolgt hat, weiß, dass man dieses Experiment nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Partner werden voneinander getrennt – es gibt eine Männer- und eine Frauenvilla. Das ist aber nicht die einzige Hürde: Dort warten eine Menge Singles in Flirtlaune auf die Vergebenen, die alles daran setzen, ihre Treue zu testen.

Auch im vergangenen Jahr sorgte das Experiment für eine Menge Drama. Damals waren es unter anderem Nasrin und Josh, die herausfinden wollten, ob ihre Beziehung stark genug ist, um eine gemeinsame Zukunft zu planen. Beinahe wäre es schiefgegangen: In mehreren Situationen überschritt Josh die Grenzen seiner Partnerin. Auch bei Vivien und Mou brachte die Zeit auf der Insel der Verführung einiges ans Licht, was ihre Beziehung ins Wanken brachte. Aber auch die beiden gaben nach dem letzten Lagerfeuer ihrer Beziehung noch eine Chance.

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Die "Temptation Island"-Paare, Staffel sechs

