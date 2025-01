"Alles ausprobiert": Bill Kaulitz hatte ein heißes Sex-Date

Bill Kaulitz (35) nimmt kein Blatt vor den Mund und sorgt mit einer pikanten Urlaubserzählung für Aufsehen! In der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills" plauderte der Tokio Hotel-Sänger von einem besonders unvergesslichen Erlebnis während seines Aufenthalts in einem luxuriösen Hotel in Mexiko. Wie Bill verrät, lernte er dort einen deutschen Flugbegleiter kennen, mit dem er ein Stunden andauerndes Sex-Date hatte. "Wir haben wirklich alles ausprobiert. Normalerweise mache ich nie so lange mit jemandem rum. Ich dachte, wir machen so zwei Stunden und das war es dann", berichtet er seinem Bruder Tom Kaulitz (35) schmunzelnd. Das Treffen, das nachmittags begann und erst tief in der Nacht endete, sei ein regelrechter Marathon gewesen.

Die beiden Männer überließen nichts dem Zufall. Neben dem Bett des Hotelzimmers erkundeten sie auch den Whirlpool, die Outdoor-Dusche und sogar den öffentlichen Pool der Anlage, wie Bill bereitwillig erzählt. "Ich habe das Zimmer genutzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Unverhofft kommt oft", schildert er. Einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Ex Marc Eggers (38) kann sich der Kult-Zwilling offenbar auch nicht klemmen und gibt verwundert zu: "Ich hab noch nie so jemanden gehabt, der so bestückt war. Noch nie! Also wirklich, dass ich dachte: Was stellt man denn damit an?!"

Für Bills Fans dürfte seine Offenheit nichts Neues sein. Erst kürzlich überraschte der Musiker mit einer pikanten Andeutung. In seinem Podcast plauderte er unverblümt aus, dass ihn und Dschungelcamp-Star Timur Ülker (35) "eine heiße Geschichte" verbinde. Natürlich fragten sich interessierte Zuhörer direkt, ob es dabei um eine körperliche Aktivität handele. Doch Fehlanzeige! "Das behalten Bill und ich für uns", betonte Timur gegenüber RTL und stellte klar: "Ich hatte keinen Sex mit Bill Kaulitz."

Instagram / marceggers Marc Eggers, Influencer

Getty Images Bill Kaulitz im September 2023 in Köln

