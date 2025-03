Dolly Parton ehrt verstorbenen Mann Carl mit neuem Song

Dolly Parton (79) hat ihrem verstorbenen Ehemann Carl Thomas Dean, mit dem sie über 58 Jahre verheiratet war, eine ganz besondere musikalische Hommage gewidmet. In einem emotionalen Instagram-Beitrag erinnert sich die Country-Musikerin nun an ihren Partner und verkündet, dass sie einen Song namens "If You Hadn't Been There" (auf Deutsch: "Wenn du nicht dagewesen wärst") zu seinen Ehren rausbringt. "Carl und ich verliebten uns, als ich 18 und er 23 war, und wie alle großen Liebesgeschichten endet sie nie. Sie lebt in Erinnerung und im Lied, und ich widme ihm diesen [Song]", schreibt Dolly.

Anfang dieser Woche gab die 79-Jährige bekannt, dass ihr Mann am 3. März in Nashville verstorben ist: "Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe nicht gerecht werden, die wir über 60 Jahre lang teilten. Vielen Dank für eure Gebete und euer Mitgefühl." In einer privaten Trauerzeremonie, an der nur engste Verwandte teilnehmen werden, soll der 82-Jährige seine letzte Ruhe finden – wann und wo diese stattfindet, ist nicht bekannt. Die Familie bat in dieser Zeit um die Wahrung ihrer Privatsphäre.

Dolly und Carl galten über Jahrzehnte als ein Paradebeispiel für eine starke Ehe in der schnelllebigen Welt des Showgeschäfts. Während Carl sich stets im Hintergrund hielt und das Rampenlicht mied, war er gleichzeitig Dollys stärkster Rückhalt. Als ehemaliger Besitzer einer Asphaltfirma führte er ein bodenständiges Leben abseits der Glitzerwelt seiner berühmten Ehefrau und zeigte sich nie mit ihr in der Öffentlichkeit. In seinen letzten Jahren litt der US-Amerikaner an Alzheimer. Dolly pausierte 2023 für einige Zeit ihre Karriere, um für ihn da zu sein und ihn zu pflegen. "Sie möchte sicherstellen, dass sie jede einzelne gemeinsame Minute genießen können", erklärte ein Insider damals gegenüber National Enquirer.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton im Mai 2023