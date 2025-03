GNTM-Umstyling: Klaas Heufer-Umlauf lässt Quoten ansteigen

Nach durchwachsenen Wochen erfreut sich Germany's Next Topmodel am Donnerstag wieder eines Zuschauerwachstums. In der gestrigen Folge stand das berühmt-berüchtigte Umstyling der diesjährigen Kandidatinnen an. Neben Einblicken in die Reaktionen der Mädels und neuen Looks durften sich die Zuschauer auch über einen Gastauftritt von Klaas Heufer-Umlauf (41) freuen. Der Entertainer genießt beim TV-Publikum eine große Beliebtheit – und war womöglich auch ein Grund dafür, dass am Donnerstag laut Presseportal insgesamt mehr als 3,95 Millionen Zuschauer GNTM einschalteten.

Klaas stattete Heidi Klum (51) und ihren Mädels nicht nur zum Spaß einen Besuch ab – der Moderator war zum Arbeiten da! Zur Überraschung von Kandidatin Magdalena gab er seine Frisierfähigkeiten zum Besten und schnippelte ihr die lange Mähne zu einem Bob. Allzu große Angst, dass sein Haarschnitt nach hinten losgeht, brauchte das Nachwuchsmodel aber nicht zu haben: Klaas ist ursprünglich gelernter Friseur.

Unabhängig von Klaas generieren die GNTM-Umstyling-Folgen aber ohnehin immer wieder bessere Einschaltquoten. Allem Anschein nach sind Drama, Emotionen und die große optische Veränderung das, was die Zuschauer sehen wollen. So musste sich neben Magdalena, deren schulterlanger Bob später noch kürzer wurde, noch eine weitere Kandidatin von ihren langen Haaren verabschieden. Zoe trägt nun einen raspelkurzen Haarschnitt – der zwischenzeitlich unzählige Tränen und Verzweiflung mit sich brachte.

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, Klaas Heufer-Umlauf und "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Magdalena

ProSieben / Daniel Graf Zoe, GNTM-Kandidatin

