Herzogin Meghan teilt seltene Einblicke in Familienalltag

Herzogin Meghan (43) hat in einem Interview mit dem Magazin People überraschende Details aus ihrem Familienleben preisgegeben. Sie lebt mit ihrem Mann Prinz Harry (40) und den beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito, Kalifornien, wo sie sich bewusst für ein Leben abseits der königlichen Pflichten entschieden hat. Meghan beschreibt sich selbst als liebevolle Mutter, die ihr Familienleben durch gemeinsames Essen bereichere. "Ich stehe vor meinen Kindern auf, normalerweise um 6:30 Uhr, ziehe sie an und wir gehen nach unten. Ich mache meiner Familie gern Frühstück", erklärte sie. Während Harry und Archie Spiegeleier bevorzugen würden, gebe es auch oft Speck oder im Eifer des Alltags gefrorene Waffeln aus dem Toaster – eine unkomplizierte Lösung, wie sie selbst sagt.

Die Leidenschaft fürs Kochen begleitet Meghan durch ihren Alltag und inspirierte offenbar auch ihre neue Netflix-Show "With Love, Meghan". Einige ihrer Rezepte, die sie "Mama-Mahlzeiten" nennt, sind von ihrer eigenen Kindheit geprägt. Ihre Mutter, die viel Soul Food kochte, habe sie tief beeinflusst. "Ich möchte, dass meine Kinder die gleichen prägenden Erinnerungen haben", sagte Meghan. Zu ihren Signature-Gerichten zählen ein Brathähnchen und thailändische Frühlingsrollen. Doch nicht immer werde selbst gekocht – auch Essen vom Lieferdienst, das die Herzogin stets liebevoll anrichte, komme auf den Tisch. Für die Dreharbeiten der Serie wählte Meghan bewusst ein Mietobjekt in der Nähe ihres Zuhauses aus, um die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen.

"With Love, Meghan" ist Meghans bisher persönlichstes Projekt und Teil ihrer gemeinsamen Arbeit mit Harry bei Archewell Productions. Fans kennen die Herzogin bereits aus früheren TV-Auftritten, doch ihre neue Serie geht einen anderen Weg. Neben Kochinhalten verspricht die Show persönliche Einblicke in den Alltag der Familie und weitere prominente Gäste wie den koreanisch-amerikanischen Koch Roy Choi. Im veröffentlichten Trailer zeigt sich Meghan an der Seite ihres Mannes entspannt und unbeschwert. Mit dieser Mischung aus familiärem Charme und Lifestyle-Tipps bleibt sie ihrer Leidenschaft für Authentizität treu – und präsentiert sich als engagierte Mutter und moderne Gastgeberin.

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Netflix Roy Choi und Herzogin Meghan in der Show "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige