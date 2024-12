Natalie Portman ist nach Scheidung wieder bereit fürs Daten

Nach elf gemeinsamen Jahren gaben Natalie Portman (43) und Benjamin Millepied (47) zu Beginn dieses Jahres ihr Ehe-Aus bekannt. Während der Tänzer nicht lange fackelte und seit der Trennung immer wieder in Begleitung von jungen Damen gesehen wurde, nahm sich Natalie eine Auszeit vom Liebesleben. Doch laut einem Insider ist damit nun Schluss. "Es ist klar, dass Ben sich weiterentwickelt hat und Natalie denkt, dass es an der Zeit ist, dass sie das auch tut", verrät eine Quelle gegenüber Ok!. Die Hollywood-Schauspielerin soll sogar ihre Freunde um Hilfe gebeten haben: "Und die sind nur zu gerne bereit, die Liebesvermittler zu spielen."

Für Natalie war die Scheidung alles andere als leicht. Das betonte ein Insider aus ihrem Umfeld im März dieses Jahres gegenüber People. "Es war anfangs wirklich hart für sie", erklärte die Quelle. Doch ihre Freunde haben sie unterstützt und ihr geholfen, das Schlimmste zu überstehen. Die schwere Trennung habe die Oscar-Preisträgerin nur noch stärker gemacht. Außerdem finde sie Freude in ihrer Familie, ihren Freunden und ihrer Arbeit. Auch ihre Kinder stehen für die Hollywood-Bekanntheit an oberster Stelle.

Natalie und Benjamin lernten sich 2009 am Set des Films "Black Swan" kennen und heirateten im August 2012 in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien. Gemeinsam haben sie ihren zwölfjährigen Sohn Aleph und die sechsjährige Tochter Amalia. Lange Zeit galten sie als glückliche Familie, bis im vergangenen Jahr ein fieses Gerücht die Runde machte. Laut zahlreichen Medienberichten soll Benjamin eine Affäre mit der 25-jährigen Klimaaktivistin Camille Étienne gehabt haben und somit die Ehe zu Natalie zerstört haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman im September 2022

Anzeige Anzeige