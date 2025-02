Grenze überschritten: Justine Dippl wettert gegen Ex Arben

Bei Justine Dippl und Arben Zekic geht es derzeit drunter und drüber. Erst vor wenigen Tagen verkündeten die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer überraschend ihre Trennung. Nun scheint es fast so, als würde sich ein öffentlicher Streit zwischen dem Ex-Paar anbahnen. In ihrer Instagram-Story meldet sich die zweifache Mama unter Tränen zu Wort. "Boah Leute, ich muss mich gerade echt sammeln und beruhigen, ich weine mir die Augen aus dem Kopf", beginnt sie sichtlich aufgelöst. "Ich wollte keine öffentliche Schlammschlacht, aber das? Bis hierhin und nicht weiter, ich lasse mich nicht weiter so demütigen. Ich sitze hier in diesem Haus, das wir gemeinsam angemietet haben, auf allen Kosten alleine mit den Kindern, ich erziehe unsere Kinder alleine, ich mache alles gerade alleine", wettert sie weiter. Dann erklärt Justine aufgebracht, was sie so stört: "Und du besitzt noch die Frechheit, im Internet unterwegs zu sein, sodass ich Screenshots von Frauen zugeschickt bekomme, wie du mit Frauen schreibst?"

In ihrer Story redet sich Justine weiter in Rage: "Es reicht! Was für ein charakterloser Mensch bist du eigentlich? Ich schwöre dir, ich hoffe, das Karma siegt und dass du so was von deine Strafe kriegst. Das ist zu viel, das ist so was von zu viel", wettert sie unter Tränen. Kurz darauf meldet sie sich erneut mit ihrem Baby auf dem Arm: "Ich kann euch nur sagen, so schlecht wie jetzt ging es mir in meinem Leben noch nie. Ich habe jetzt die Koffer von meinen Kindern gepackt und wir fahren jetzt in den Urlaub und machen eine Auszeit. Ich muss hier raus. Ich hoffe nur, dass jeder kriegt, was er verdient, und ich kann mir das auch nicht mehr bieten lassen." Justine habe gehofft, damit abschließen zu können, doch jeden Tag kommen neue Dinge ans Licht. Dennoch vertraue sie darauf, dass sich schnell alles zum Guten wenden wird.

Die Trennung von Justine und Arben sorgte in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen. Am Dienstag bestätigte die TV-Bekanntheit schluchzend auf Instagram, dass ihre Ehe mit Arben keine Zukunft habe und deutete dabei an, dass etwas vorgefallen sei: "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei." Obwohl sie sich zu dem Thema eigentlich nicht weiter äußern wollte, meldete sich Justine am nächsten Tag erneut zu Wort und betonte, wie sehr ihr die Umstände zu schaffen machten. "Mir geht es sowieso mit der ganzen Situation nicht gut. Aber er war schon immer ein sehr kalter Mensch. Mich beschäftigt das, aber ihm scheint das ja auch irgendwie alles egal zu sein", warf sie ihrem Ex-Partner vor.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023

