Samira Yavuz geht humorvoll mit Veränderung nach Trennung um

Samira Yavuz (31) gab vergangenen Monat ihre Trennung von Ehemann Serkan Yavuz (31) bekannt. Auf Trübsal blasen hat die Reality-TV-Bekanntheit aber scheinbar keine Lust – denn mit einem neuen Instagram-Beitrag macht sie nun deutlich, ihren Humor trotz Herzschmerz nicht verloren zu haben. In ihrem Post zählt sie Dinge auf, die seit ihrer Trennung "anders sind oder auch nicht", angefangen mit dem Spinnenproblem. "An meiner Spinnennotlage hat sich trotz neuem Beziehungsstatus genau gar nichts geändert", witzelt die einstige Bachelor-Teilnehmerin, bevor sie zum zweiten Punkt übergeht: "Freie Platzwahl: Der Esstisch ist offiziell wieder zurück als Ladezone für Wäsche, Pakete und alles, was keinen festen Platz hat."

Das nächste Thema, das die 31-Jährige anspricht, ist für sie wohl ein sehr positives: Ihr "Neustart" bedeutet nämlich gleichzeitig, alle Streamingdienste nur für sich zu haben. "Trennung heißt auch Netflix, Prime & Co. gehören jetzt wieder mir allein, Passwortänderung in 3, 2, 1...", schreibt Samira. Die letzte Sache auf ihrer Liste ist jedoch ein kleiner Verlust – jedenfalls auf eine scherzhafte Art und Weise. "Die Wäsche stapelt sich wie immer – nur leider ohne die kleinen Belohnungen in Form von vergessenen Geldscheinen. Tja, das war wohl mein bestbezahlter Nebenjob", schließt die einstige Beauty & The Nerd-Kandidatin ironisch ab.

Bei ihren Fans kommt diese Art, mit dem Ehe-Aus umzugehen, fast durchweg positiv an. "Samira im Boss-Modus. Du bist so stark, das Ganze noch mit Humor nehmen zu können", betont ein begeisterter Nutzer unter dem Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Hab noch nie jemanden gesehen, der die Trennung so rockt." Ein paar wenige halten den Post der Bachelor in Paradise-Bekanntheit jedoch für ein wenig fragwürdig. "Hm, du bist irgendwie so gar nicht traurig. Finde das sehr komisch", findet ein User. Samira ging rund vier Jahre mit Realitystar Serkan durchs Leben und sie bekamen zwei Töchter.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

