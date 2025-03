The Rocks Rivale soll WWE-Comeback bei "WrestleMania" feiern

Nicht mehr lange, und das große Wrestling-Premiumevent "WrestleMania" steht wieder vor der Tür. Bereits am 19. und 20. April ist es so weit – in vielen spannenden Matches messen sich die besten Profiwrestler im Ring von Las Vegas vor einem großen Publikum. Während bereits feststeht, dass Dwayne "The Rock" Johnson (52) mit von der Partie ist, sieht es zudem ganz danach aus, als ob einer seiner größten Erzrivalen ebenfalls wieder einen Fuß in den Ring setzt: Angeblich soll "Stonecold" Steve Austin (60) sein Comeback bei "WrestleMania 41" feiern, wie die WWE nun selbst andeutet.

Steve soll niemand Geringeren als den aktuellen WWE-Universal-Champion Cody Rhodes (39) bei seinem Match in Las Vegas unterstützen. Dieser wird nämlich, wie es aussieht, gegen John Cena (47) und The Rock kämpfen – alleine kann er diese Mammutaufgabe allerdings wohl kaum stemmen. Noch ist Steves Rückkehr nach über drei Jahren zu "WrestleMania" aber nicht bestätigt. Jedoch würden die Fans ein Tag-Team-Match, bestehend aus John Cena und The Rock gegen Cody und Steve, sicherlich mehr als lieben.

In seinem Podcast "The Steve Austin Show" deutete der 60-Jährige bereits an, dass er seinem Kollegen definitiv zur Seite stehen würde, wenn es darauf ankommt. "Sollte Cody Hilfe brauchen, werde ich für ihn da sein", machte Steve deutlich – die Zeichen für sein Comeback dürften somit nicht schlecht stehen. Der gebürtige Texaner wurde in den 1990er-Jahren zu einem der größten WWE-Stars aller Zeiten. Besonders seine dauerhafte Rivalität mit The Rock schlug damals hohe Wellen.

Getty Images Steve Austin, ehemaliger Wrestlingprofi

Getty Images Cody Rhodes im April 2023

