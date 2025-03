Unfall am Set von Tom Cruise' Film stoppt die Dreharbeiten

Bei den Dreharbeiten zu Tom Cruises (62) neuem Film, vorläufig betitelt "Judy", hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Wie The Sun berichtet, verletzte sich ein führender männlicher Schauspieler am Set des Projekts in den Pinewood Studios, Buckinghamshire, schwer am Becken und Bein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Produktion des Hollywoodstars liegt somit vorerst auf Eis. Neben Tom gehören auch John Goodman (72), Jesse Plemons (36) und Riz Ahmed zur Besetzung des Films, der im Oktober 2026 erscheinen soll.

Wie ein Insider gegenüber dem Newsportal berichtete, weckt der Vorfall Erinnerungen an Toms eigenen Unfall während der Dreharbeiten zu "Mission: Impossible – Fallout" im Jahr 2018, als er sich beim Sprung von einem Dach den Knöchel brach. Der aktuelle Unfall wird jedoch nicht nur wegen der schweren Verletzungen des betroffenen Stars als Rückschlag empfunden, sondern auch, weil das ambitionierte Projekt Millionen kostet und unter hohem Zeitdruck steht. Regie führt Alejandro González Iñárritu (61), der bereits zwei Oscars für "Birdman" und "The Revenant" gewann, was Erwartungen nährt, dass "Judy" ein großer Erfolg werden könnte – auch bei den Academy Awards.

Tom, der in seiner Karriere immer wieder durch spektakuläre Stunts für Aufsehen sorgte, hat sich über die Jahre den Ruf eines Adrenalinjunkies erarbeitet. Obwohl der 62-Jährige dreimal verheiratet war und drei Kinder hat, steht seit geraumer Zeit seine Karriere im Vordergrund. Dafür ist ihm kein Risiko zu groß – sei es ein Sprung aus einem Flugzeug oder der Verzicht auf Stunt-Doubles. Schon seit seinem Durchbruch mit "Top Gun" in den 80er-Jahren gehört er zu den bestverdienenden und bekanntesten Hollywoodstars weltweit, wobei das Streben nach Perfektion in seinen Filmen oft bewundert wird.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Tom Cruise, Stunt, Abschlusszeremonie Olympia, Paris, Stade de France, August 2024