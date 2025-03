Ben Affleck hofft auf "zweite Chance" mit Ex Jennifer Garner

Ben Affleck (52) ist seit vergangenem Jahr von Jennifer Lopez (55) getrennt. Wie Page Six berichtet, soll der Schauspieler jetzt auf ein Liebes-Comeback hoffen – jedoch nicht mit der Sängerin, sondern mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). Laut einem Insider hätte er gerne noch eine Chance bei dem "30 über Nacht"-Star und sei "offen dafür", es noch einmal mit ihr zu versuchen. Gleichzeitig wisse der "Gone Girl"-Hauptdarsteller jedoch, dass es "zu diesem Zeitpunkt einfach nicht realistisch ist". "Ben hat gerade eine Ehe hinter sich und seine Scheidung [von Jennifer Lopez] abgeschlossen, er ist sehr beschäftigt mit der Arbeit und konzentriert sich auf dieses neue Kapitel", erklärt die Quelle.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Faktor, der einer Beziehung mit Jen im Weg steht: Sie ist seit 2018 mit ihrem Partner John Miller zusammen. "Ben respektiert Jens Beziehung mit John und würde sich nie zwischen sie stellen", betont der Informant. Wie eine weitere Quelle erklärt, ist die 52-Jährige auch sehr "glücklich" mit dem Unternehmer – weswegen ein Comeback mit dem Vater ihrer drei Kinder nicht das sei, "was sie im Kopf hat". "Jen hat eine großartige Beziehung mit Ben als Co-Elternteil, und das ist es, wo die Dinge auf ihrer Seite im Moment stehen", betont der Tippgeber.

Bei der Suche nach seiner Traumfrau scheint die "Juno"-Schauspielerin insbesondere wegen einer Sache zu punkten: Sie kennt Ben gut und weiß daher viel über seine Probleme mit Alkohol. Wie ein Insider nämlich kürzlich gegenüber OK! verriet, möchte der "Batman"-Star nach seinem Liebes-Aus mit der "On The Floor"-Interpretin zwar nichts überstürzen, es sei ihm aber wichtig, dass seine zukünftige Partnerin Verständnis für die Herausforderungen seines Lebens mitbringt. "Ben möchte keine Frau daten, die nichts über Suchtprobleme weiß", erläuterte die Quelle.

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

