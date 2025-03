"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma schwänzte die Schule

Emma, die in der vergangenen Staffel Hochzeit auf den ersten Blick nach der Liebe suchte, macht eine überraschende Enthüllung: Auf Instagram erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin jetzt, dass sie sich mehrere Jahre nicht in der Schule blicken ließ. "Ich war ein Kind, das drei Jahre nicht wirklich in die Schule ging. Oft habe ich mich gefragt, ob ich das System nicht verstanden habe oder ob das System mich nicht verstanden hat", offenbart sie und ergänzt: "Die Regeln, der Druck, das ständige Vergleichen – all das hat mich oft verzweifeln lassen."

Bei ihrer Rückkehr habe sie die achte Klasse wiederholt, diese jedoch ein halbes Jahr später wieder übersprungen. "Spoiler: Ich war eine der Besten des Jahrgangs in der 10. Klasse", verrät die sozialpädagogische Assistentin. Die Auszeit scheint ihr demnach nicht geschadet zu haben – und sie konnte eine wichtige Lehre daraus ziehen. "Ich habe gelernt, dass es okay ist, anders zu sein. Es ist okay, sich selbst zu hinterfragen und den eigenen Weg zu finden, auch wenn er abseits der Norm verläuft", betont Emma.

Die Yogalehrerin erlangte Bekanntheit durch die elfte Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick", in der sie den Kandidaten Christian heiratete. Das Liebesglück der beiden war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nun lernt Emma, sich in der Social-Media-Welt und dem öffentlichen Leben zurechtzufinden – was jedoch nicht immer einfach ist. "Ich möchte mitteilen, dass ich kein Social Media mehr fortführen möchte, also mit meinem öffentlichen Profil", verkündete sie erst kürzlich im Netz und fügte hinzu: "Ich möchte nicht mehr lesen über mich, warum ich überhaupt eine Beziehung hatte, warum ich am Leben sein soll, dass ich in Therapie gehen soll, [...]."

Instagram / emma_philippa_ Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" im Februar 2025

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

