Das fühlt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma nach Ehe-Aus

Emma schien bei Hochzeit auf den ersten Blick den richtigen Partner in Christian gefunden zu haben. Wie die sozialpädagogische Assistentin kürzlich bekannt gab, scheiterte die Ehe des einstigen Traumpaares jedoch. Auf Instagram beantwortet sie nun ehrlich Fragen rund um die beliebte TV-Show und ihre Trennung – und gewährt ihren Followern einen Einblick in ihre Gefühlslage. "Ich bin einfach nur froh, dass die Ausstrahlung vorbei ist", gibt die Reality-TV-Teilnehmerin zu und ergänzt: "Ein wenig zur Ruhe kommen, darauf freue ich mich sehr und dann wird es mir auch wieder gut gehen."

Emma und der stellvertretende Bankfilialleiter scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein. Denn wie sie weiter ausführt, stehe sie in gelegentlichem Kontakt mit ihm. "Wir haben uns gestern auch frohe Weihnachten gewünscht. Ich glaube, wir haben das für so eine Art der Trennung harmonisch lösen können, dafür bin ich auch dankbar", erklärt die 25-Jährige. Sie und Christian haben sich sogar schon gemeinsam mit anderen Kandidaten der elften Staffel getroffen. "Das ist doch das Wichtigste – dass man trotzdem einen wertschätzenden Umgang miteinander hat und nicht gegeneinander. Gerade weil man so eine intensive Zeit miteinander zusammen erlebt hat", schließt die Yogalehrerin ab.

Die Neuigkeiten der Trennung machten Emma und Christian vor wenigen Tagen öffentlich. In einem gemeinsamen Beitrag im Netz erklärten sie, nach einigen Gesprächen und vielen Überlegungen beschlossen zu haben, fortan getrennte Wege zu gehen. "Auch, wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten", hieß es in ihrem Statement. Die Fitnesstrainerin und der 31-Jährige betonten, es sei keine leichte Entscheidung gewesen – die genauen Hintergründe ihrer Entscheidung behielten sie jedoch für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.hadeb Christian und Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige