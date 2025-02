Sind "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mario & Emma ein Paar?

Emma fand in der vergangenen Staffel Hochzeit auf den ersten Blick nicht die Liebe ihres Lebens. Dafür baute der TV-Neuling Kontakt zu anderen Kandidaten auf – darunter auch Mario, der in der achten Staffel nach der Richtigen suchte. Als die Yogalehrerin dann kürzlich von ihm im Netz schwärmte, kamen Gerüchte auf, zwischen ihnen könnte sich eine Romanze anbahnen. Diesen setzt sie jetzt jedoch ein Ende. "Nein, ich habe gemerkt, dass wir als Paar keine Zukunft hätten", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Es wird jedoch trotzdem deutlich, dass Emma den Landshuter sehr in ihr Herz geschlossen hat: Sie betont, dass er ihr in der vergangenen Zeit sehr beigestanden habe. "Menschen haben mir geholfen. Mario war auch ein guter Unterstützer. Ich war sehr oft in Landshut und er hat mich in Cuxhaven besucht", erzählt die sozialpädagogische Assistentin und ergänzt: "Habe sehr viel mit ihm gelacht und wir sind auf einer guten Kommunikationsebene."

Die Reality-TV-Teilnehmerin machte während und nach der Ausstrahlung von "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht die beste Zeit durch: Sie gab nach dem Finale nicht nur bekannt, dass sie und Christian getrennte Wege gehen würden, sie erhielt auch einige fiese Kommentare und böse Nachrichten. Es sei jedoch unter anderem Mario gewesen, der Emma geholfen habe, damit umzugehen. "Dieser gute Herr hier hat mir während der Ausstrahlung bis jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, obwohl ich gar keine Kraft mehr hatte", schrieb sie in den sozialen Medien.

Instagram / emma_philippa_ Pia, Mario und Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2025

Instagram / emma_philippa_ Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

