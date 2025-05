Möchte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma noch Kinder?

Emma von Hochzeit auf den ersten Blick hegte stets den Wunsch, eigene Kinder zu bekommen. Dieser Traum blieb ihr bisher aber leider verwehrt, die TV-Bekanntheit erlitt in der Vergangenheit sogar eine Fehlgeburt. Nichtsdestotrotz ist der Wunsch nach eigenem Nachwuchs noch da – nur aktuell nicht mehr so präsent, wie sie in einer Runde in ihrer Instagram-Story erklärt. "Mh, interessante Frage! Also ich würde sagen, dass der Kinderwunsch gerade einfach ein wenig nach hinten gerückt ist und dass andere Dinge mehr im Fokus stehen", antwortet sie auf die Frage, ob sie sich noch immer Kinder wünscht und ergänzt: "Ich denke oft an die zwei Seelen und ich bin fest davon überzeugt, dass sie irgendwann wiederkommen. Ich wollte immer jung Mutter werden, aber akzeptiere langsam, dass es nicht so sein wird."

Wie Emma weiter berichtet, käme für sie aber auch eine Adoption oder ein Pflegekind aufzunehmen infrage. Ihre Mutter habe seit einigen Jahren hin und wieder Kinder zur Kurzzeitpflege bei sich und die ehemalige Show-Teilnehmerin wisse: "Es gibt so viele Kinder, die Liebe brauchen." "Aber klar, mein Wunsch ist auch immer noch, leibliche Kinder zu bekommen, aber nicht mehr so präsent. Ich bin auch einfach gerade gerne Tante", zieht Emma ein aktuelles Fazit.

Emma war Teil der elften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Sie und ihr Partner Christian galten als absolutes Traumpaar, das sich am Ende der Sendung das Jawort gegeben hatte. Im Dezember 2024 verkündeten sie dann jedoch überraschend ihre Trennung. Im Rahmen einer Fragerunde auf Social Media und wie sie mit ihrem Kinderwunsch nach der Trennung umgeht, gab sie dann die erlittene Fehlgeburt preis. Das passierte allerdings bereits vor der Beziehung mit Christian. "Kleiner Nachtrag: Diese Schwangerschaft war nicht mit Christian und lag vor 'Hochzeit auf den ersten Blick'", stellte Emma klar.

Instagram / emma_philippa_ Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2025

Instagram / emma.hadeb Christian und Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

