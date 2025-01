"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma schwärmt von Mario

Emma suchte in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick nach der großen Liebe – und fand diese zunächst in Christian. Obwohl sich die beiden für die Ehe entschieden hatten, sind sie mittlerweile wieder getrennt. Jetzt schwärmt Emma von einem anderen Mann, der aus der achten Staffel der Show bekannt ist – und zwar Mario. "Dieser gute Herr hier hat mir während der Ausstrahlung bis jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, obwohl ich gar keine Kraft mehr hatte", schreibt Emma auf Instagram und ergänzt: "Ich danke dir, Mario."

Ihre liebevollen Worte untermauert die TV-Bekanntheit mit einem Foto, auf dem beide Seite an Seite posieren. Um keine Spekulationen auszulösen, betont Emma aber auch, dass zwischen den zwei Ex-Teilnehmern nichts läuft. "Wir sind einfach gute Freunde geworden", behauptet sie. Mario ist aktuell offiziell Single, nachdem es 2022 zwischen ihm und seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"-Partnerin Lisa (29) nicht für eine langfristige Beziehung gereicht hatte.

Auch bei Emma und Christian hatte es in der elften Staffel letztendlich nicht geklappt. Das verkündete die Datingshow-Kandidatin an Weihnachten 2024 auf Social Media in einem ausführlichen Statement. "Nach intensiven Gesprächen und viel Überlegung haben wir gemeinsam und in Freundschaft beschlossen, getrennte Wege zu gehen", hieß es darin unter anderem. "Auch wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten."

Instagram / emma_philippa_ Pia, Mario und Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2025

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

