Hate: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma zieht sich zurück

Emma von Hochzeit auf den ersten Blick zieht einen Schlussstrich. Da sie heftige Anfeindungen im Netz über sich ergehen lassen muss, entscheidet die Teilnehmerin der elften Staffel, sich zurückzuziehen. "Ich möchte mitteilen, dass ich kein Social Media mehr fortführen möchte, also mit meinem öffentlichen Profil", erklärt sie aufgelöst auf Instagram. Sie habe viel Hass einstecken müssen und erklärt auf emotionale Weise: "Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr lesen über mich, warum ich überhaupt eine Beziehung hatte, warum ich am Leben sein soll, dass ich in Therapie gehen soll, dass ich essgestört bin, dass ich krank bin, dass ich anstrengend bin, dass ich scheiße aussehe. Warum ich Komplimente erwarte...".

In der Kommentarspalte ihres Beitrags schlägt Emma daraufhin allerdings kein Hass entgegen – zahlreiche Fans überschütten sie mit herzlichen Worten: "Emma, du bist wunderbar. [...] Schade, dass du uns verlässt. Wünsche dir nur das Beste, sammle Kraft und Energie in deiner Kreativität und bei Menschen, die real sind. Fühl' dich gedrückt." Auch "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Toni versucht, Emma aufzumuntern und schreibt: "Du bist gut und schön – so, wie du bist. Das hast du mir gesagt und das sage ich jetzt dir und ganz viele Menschen, die dich hier lieb gewonnen haben."

Über das Mitgefühl freut sich Emma zwar sehr, dennoch bleibt sie dabei, dass sie zunächst Abstand von den sozialen Medien braucht. Grund für den fiesen Gegenwind ist mitunter ein Video der Medienpersönlichkeit, in dem sie auf ihre kurze Ehe anspielte sowie ihr Entschluss, die Beziehung mit Christian zu beenden. Die beiden hatten sich während des Formats im Finale für eine Ehe entschieden und waren überglücklich miteinander. Nach der Ausstrahlung machte die TV-Bekanntheit dann publik, dass sie und ihr Partner Christian letztendlich doch getrennte Wege gehen werden. Dies stieß allem Anschein nach bei einigen Zuschauern auf Unverständnis und sorgte für Hasskommentare im Netz.

Instagram / emma_philippa_ Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2025

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

